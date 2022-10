DAZ-Kurse vor allem für Viertklässler

Gescher

Vor den Kriegswirren in der Ukraine geflohen, um in einem fremden Land, mit fremder Sprache, anderer Schrift und anderen Leuten völlig neu anzufangen – so ergeht es 18 Kindern an den städtischen Grundschulen. Doch nicht alle bekommen die DAZ-Kurse (Deutsch als Zweitsprache) in dem Umfang, wie es nötig wäre. „Von den 26 Kindern, die bei uns in der Erstförderung sind, stammen 16 aus der Ukraine“, berichtet Petra Roters, Schulleiterin der Von-Galen-Schule auf Nachfrage. An der Pankratius seien es nur zwei ukrainische Kinder. „Die nehmen ganz normal am Unterricht teil“, informiert Schulleiterin Birgit Knauer. DAZ-Kurse gebe es an der Pankratiusschule nicht.

Von Florian Schütte