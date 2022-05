Defektes Getriebe wird ausgewechselt

Gescher

In luftiger Höhe arbeiten aktuell Mitarbeiter eines Spezialunternehmens an einer der Windenergieanlagen im Bürgerwindpark in Tungerloh-Pröbsting. Dort wird das Getriebe ausgewechselt. Nur einen Tag lang habe das Getriebe funktioniert, nachdem die Windenergieanlage im Dezember des vergangenen Jahres in Betrieb genommen worden sei. Dies teilte jetzt Franz van Üüm, Geschäftsführer der Gescher Bürgerwind GmbH & Co. KG, mit.

Von Manuela Reher