Den amerikanischen Traum leben

Bereits in frühen Teenagerjahren hatte Jana Koslowski den Traum, in die USA zu gehen. „Das Land hat mich schon immer fasziniert“, sagt die 21-Jährige. Während der Schulzeit für ein Jahr eine amerikanische Highschool zu besuchen, das war zu teuer. Aber als Studentin hat die Gescheranerin ihren Traum jetzt verwirklicht: Sie besucht die North Carolina State University in Raleigh und möchte dort im Mai 2023 ihren Abschluss als Bachelor of Business Administration machen. Zurzeit ist sie in Gescher und genießt das Beisammensein mit Familie und Freunden. „Es ist, als hätte ich zwei ganz unterschiedliche Leben – und beide sind toll“, strahlt die junge Gescheranerin. Am Sonntag geht es zurück über den Atlantik nach North Carolina, in den amerikanischen „way of life“. „Vieles ist so, wie man das aus Filmen kennt“, erzählt Jana – von der kitschigen Weihnachtsdeko über das Best-Friend-Gehabe bis zum Klischee, dass Amerikaner nicht selbst kochen (können).

Jana Koslowski wollte schon immer in die USA und studiert jetzt an der North Carolina State University

Direkt nach dem Abi hat Jana Koslowski ein Probe-Semester an einer Uni im US-Staat New York absolviert. „Das war mega“, sagt sie. Aber auch teuer. Deshalb habe sie einen Studiengang gesucht, der mit einem Auslandsaufenthalt verknüpft ist. Möglich ist das über die Business School in Reutlingen, wo das auf vier Jahre angelegte BWL-Studium einen zweijährigen Aufenthalt in einem Partnerland vorsieht. Drei Wunschländer kann man nennen, Jana gab nur die USA an – und hatte Glück. „Ich stand erst auf der Warteliste und bin dann nachgerückt“, erzählt die junge Frau. Unter vier möglichen Unis habe sie sich für die North Carolina State University entschieden. Und hat ihre Wahl nicht bereut.

„Alles ist mit dem Uni-Campus verknüpft“, berichtet Jana, die Anfang August 2021 gen USA aufgebrochen ist. Unweit vom Campus wohnt sie in einer Vierer-WG mit einer Amerikanerin, einer Jamaikanerin und einer weiteren Deutschen zusammen – plus Katze „Pluto“. Neben Vorlesungen und Klausuren wird auch im Freizeitbereich viel geboten. American Football zum Beispiel ist an der Uni eine große Sache: „Die Heimspiele gegen andere Uni-Teams sind ein Erlebnis“, schwärmt die 21-Jährige. Weniger der Sport an sich begeistert sie, aber das Drumherum mit Live-Orchester, Cheerleadern, Feuerwerk und Flug-Show über dem Stadion.

Auch vom riesigen Land hat die Studentin schon einiges gesehen. Mit zwei Mietwagen und zwölf Leuten hat sie eine mehrtägige Tour unternommen, dabei unter anderem Philadelphia, Richmond und die Hauptstadt Washington DC besucht. „Das Weiße Haus ist wenig beeindruckend, das Kapitol dagegen schon“, schildert Jana ihre Eindrücke. Von der politischen Geteiltheit des Landes bekommt sie weniger mit. North Carolina zähle zu den Swing-States und habe 2020 mehrheitlich Trump gewählt. „Die Menschen sind sehr auf ihr Land fixiert und finden ,America first’ gut“, hat Jana beobachtet. Aber ein großes Thema sei die aktuelle Politik in Studentenkreisen nicht. Dort sei besonders den US-Studenten die Zugehörigkeit zu Gruppen wichtig, oft im sportlichen oder kirchlichen Bereich. Auch Studentenverbindungen sind beliebt: Die Gescheranerin ist der internationalen Verbindung Alpha Kappa Psi beigetreten – in erster Linie, um Business-Kontakte zu knüpfen. „Netzwerken ist wichtig, besonders in den USA“, hat die Studentin festgestellt.

Etwas Glück erhofft sich die Studentin für die Suche nach einem Praktikumsplatz im zweiten Halbjahr 2022: Bei Porsche, Tesla oder einem anderen Tech-Giganten im Silicon Valley würde sie gerne unterkommen. „Aber ohne US-Pass wird das schwierig“, schätzt sie ihre Chancen realistisch ein. Im Zweifelsfall vermittele ihre Uni eine Praktikumsstelle.

Ihren Doppel-Abschluss – deutsch-amerikanischer Bachelor – möchte Jana im Mai 2023 feiern. Dann wollen auch ihre Eltern, Sandra und Kay Koslowski, dabei sein. Wie es danach weitergeht, ist offen. Jana: „Im Moment sehe ich mich eher bei einem international tätigen Unternehmen in Deutschland. Aber wer weiß...“