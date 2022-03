Den Menschen Hoffnung geben

Hoffnung ist das, was die Menschen in der Ukraine brauchen. Hoffnung heißt ein Bild, das die Gescheranerin Maria Bröcker bereits 2005 gemalt hat und lange bei ihr zu Hause neben dem Kamin gehangen hat. „Eines meiner Lieblingsbilder“, sagt die Künstlerin. Es zeigt – Acryl auf Leinwand – einen Löwenzahn auf kargem Waldboden, der sich gegen alle Widerstände durchsetzt und für das Leben steht. Dieses Bild können Interessierte im Geschäft Mensing bewundern – und ersteigern. Außerdem stehen dort viele kleine Bildchen mit Motiven und Sprüchen zum Thema Hoffnung, die gegen eine Spende erworben werden können. Der gesamte Erlös ist für die Flüchtlinge in Gescher bestimmt, aus der Ukraine und anderen Ländern. Das Team von Kaufhaus Nr. 10 und Babykorb soll das Geld bekommen, um davon Unterwäsche und Strümpfe für die Ankommenden zu kaufen. Mindestens bis Ende März soll diese Aktion gehen.

Vielen Gescheranern ist Maria Bröcker als Künstlerin bekannt. Sie hat von klein auf gemalt und bei Eing eine Ausbildung als Fotogravurzeichnerin gemacht. 17 Jahre lang war sie selbstständig und hat Auftragsarbeiten aller Art angefertigt, von Porträts über Karten und Urkunden bis zu dekorativen Bildern. Großformatige Werke von ihr hängen unter anderem im Haus der Begegnung und im Büro des Stadtmarketings. Seit fünf Jahren arbeitet sie als Betreuungskraft bei einer Familie in Coesfeld, findet aber weiterhin Zeit für kreatives Schaffen. „Mein Steckenpferd ist die Natur“, sagt die 60-Jährige. Oft fotografiert sie eine Pflanze oder ein Detail, das sie dann mit Acrylfarben auf Leinwand bannt.

Ein echter Schock, sagt die Gescheranerin, war der Einmarsch der Russen in die Ukraine am 24. Februar. Dass es in Europa im 21. Jahrhundert wieder Krieg gebe, sei nicht zu fassen. „Malen ist meine Art, dieses Thema zu verarbeiten“, sagt Frau Bröcker. Sie habe unmittelbar damit begonnen, kleine Aquarelle anzufertigen, zum Teil mit Textbotschaften: „Liebt euch, respektiert euch, schätzt euch und haltet zusammen!“, steht da. Oder: „Friede ist das Meisterwerk der Vernunft“. Verbunden mit farbenfrohen Motiven und schön gerahmt, hatte die Gescheranerin in den ersten vier Tagen schon 20 Bildchen fertig, mittlerweile sind es über 40.

Die Idee, diese Werke zu präsentieren und mit einer Spendenaktion zu verknüpfen, konkretisierte sich im Gespräch mit Bernhard Mensing. Spontan stellte ihr der Geschäftsmann ein Eckfenster links vom Eingang an der Hauptstraße zur Verfügung. Und dort finden die kleinen Aquarelle seit Mitte vergangener Woche große Beachtung. Gut 20 Bildchen sind schon weg, 290 Euro sind bislang in die Spendendose gewandert. „Ich hoffe, dass viele Gescheraner großzügig spenden. Es geht ja nicht um den Wert des Bildes, sondern um die gute Sache“, so Maria Bröcker. Sie will weitere Aquarelle anfertigen, bietet aufgrund der Nachfrage aber auch Drucke dieser Arbeiten an.

Um die Aktion „Spenden für den Frieden“ noch aufzuwerten, trennt sich Maria Bröcker von ihrem 50 mal 70 Zentimeter großen Acryl-Bild „Hoffnung“. Es wird versteigert – wer das Löwenzahn-Motiv ergattern möchte, kann bis voraussichtlich Ende März sein Gebot samt Handynummer bei Mensing abgeben. Der Höchstbietende erhält den Zuschlag.

Nach Rücksprache mit der örtlichen Flüchtlings-Hilfe und Bürgermeisterin Anne Kortüm hat sich die Initiatorin entschlossen, den Erlös der Aktion an das Kaufhaus Nr. 10 und den Babykorb zu geben. Unterwäsche und Strümpfe für die ankommenden Flüchtlinge sollen davon angeschafft werden. Großzügige Spenden und Gebote für die Bröcker-Bilder helfen also ganz konkret – und wer mitmacht, bekommt dafür noch etwas Schönes zurück.