Den Tiefen des Moores entstiegen

Hochmoor

Liah Voßkühler schätzt die Lage richtig ein: „Man sieht, dass der Mann schwer arbeiten musste.“ Recht hat die 8-Jährige, denn die Skulptur, die sich in Hochmoors Grüner Mitte zum beliebten Treffpunkt entwickelt hat, stellt einen Torfstecher da. In gebückter Haltung hebt der in Bronze gegossene Arbeiter ein Stück Torf an und erinnert damit an die Entstehung von Hochmoor, denn die Geschichte des Ortsteils begann Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem systematischen Abbau des brennbaren Materials im Süden von Tungerloh-Pröbsting. Aus der zum späteren Torfwerk gehörenden Arbeitersiedlung entwickelte sich das beschauliche Hochmoor.

Von Jürgen Schroer