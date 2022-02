Des Freiraums beraubt

In ihrem jüngsten autobiografischen Buch „Mauerkind - Eine Kindheit in West-Berlin (1963-1967)“ beschrieb sie ihre Erfahrungen, ihre Gefühle und auch ihre Entwicklung, denn dort in West-Berlin begann sie als Neunjährige mit dem Schreiben. In der Stadtbücherei St. Pankratius in Gescher stellte sie das Buch vor.

Seit 2016 lag es bereits druckfertig in ihrer Schublade, nachdem sie zwei Jahre lang daran gearbeitet hatte. Erst 2021 hat sie es veröffentlicht. Gespannt hörten rund 20 Besucher ihrer Lesung zu. Erst danach nahm Fietzek Fragen der Zuhörer entgegen, die Martina Brüning moderierte.

„Mauern sind stumm, rauben Sicht, rauben Freiraum“, las sie einen der sehr vielen prägnanten Sätze aus dem Vorwort. Eindrucksvoll schilderte Fietzek aus der Sicht der achtjährigen Helene ihre Ankunft in West-Berlin. Ihre Mutter beschrieb sie immer wieder liebevoll als „warmer Kuchen“. Immer wieder waren die Brüche spürbar, welche die Zeitgeschichte in ihr junges Leben brachte.

Da waren die Besuche an der Mauer auf den Aussichtsplattformen, von denen sich die Menschen von Ost nach West zuwinkten. Kleinigkeiten wie der Handschuh des Bruders, der dabei wegflog und unerreichbar im Stacheldraht der Mauer landete, führten dazu, dass der Zuhörer doppeldeutige Bilder vor Augen hatte vom blauen Handschuh, der unwiederbringlich dort im Wind zappelte.

Einer der Spaziergänge im Grunewald mit den Eltern, Stephan und Tante Annie war für den kleinen Bruder schmerzhaft, als er seinen Fußball so weit schoss, dass er hinter einem rot-weißen Absperrband landete. Nur mit Mühe konnte der Vater ihn zurückhalten, denn damit hätte Stephan den amerikanischen Sektor verlassen und vermintes DDR-Gelände betreten. Die Mutter machte noch ein Foto vom Schild, das darauf hinwies, mit ihren Kindern. Genau dieses Schwarz-Weiß-Foto hatte Fietzek als Bild auf dem Cover des Buches ausgewählt.

Als ihre Oma in Bergisch-Gladbach starb, fuhren sie mit dem Auto zur Beerdigung. Bange Minuten bei der Kontrolle haben sich in das Gedächtnis der Autorin so prägnant eingebrannt. Dennoch gelang es Fietzek, wie bei allen Erlebnissen, Gedanken und Gefühlen, die sie damals als Kind bewegten, aus Kindersicht zu beschreiben. Eine diffuse Rolle spielte auch Onkel Peter, der Bruder des Vaters, der verschollen war. Zu Weihnachten 1966 wünschte sie sich ein Fahrrad, dass Onkel Peter wiederkommt und dass sie nach Westdeutschland zurückgehen. Der letzte Wunsch ging dann auch tatsächlich in Erfüllung.

„Ich habe das Buch auch aus politischen Gründen veröffentlicht, damit die Menschen sehen, was Kinder auch in diesem Alter schon mitbekommen. West-Berlin war für mich als sensibles Kind viel zu anstrengend“, reagierte Fietzek auf eine der Fragen aus dem Publikum. Und ergänzte, dass diese Zeit der Teilung und der Vorurteile nicht vergessen werden sollte.