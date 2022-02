Dickes Plus in der Stadt-Kasse

Gescher

Nicht immer in der Vergangenheit gab es Grund zur Freude, wenn die Kämmerei Zahlen zur Finanzlage der Stadt Gescher bekanntgab. Am Mittwoch war das aber so: Der vorläufige Jahresabschluss 2021 weist einen Überschuss von 5,6 Millionen Euro aus. „Das ist ein sehr positives Ergebnis, mit dem so nicht zu rechnen war“, stellte Kämmerer Christian Hübers im Haupt- und Finanzausschuss fest. Das Endergebnis könne sich noch in einer Schwankungsbreite von 500 000 Euro nach unten oder oben verändern. Unter dem Strich sollten aber mindestens fünf Millionen Euro in die Ausgleichsrücklage der Stadt fließen, die damit auf 16 Millionen Euro anwächst. „Damit sind wir gut gewappnet für die nächsten wohl eher schwierigen Haushaltsjahre“, stellte Hübers fest.

Von Jürgen Schroer