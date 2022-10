Die Historie Geschers unter der Lupe

Gescher hat noch einen sehr guten Bestand an Altbauten, da der Ort, der seit 1969 Stadt ist, im Zweiten Weltkrieg kaum zerstört war. Vor allem hat die Textilfabrikantenfamilie Huesker mit ihren vielen Verzweigungen für eine rege Bautätigkeit in der Innenstadt gesorgt. Rainer Schütte führte rund ein Dutzend Personen durch die Geschichte in Gescher und hatte so manche, nicht immer amüsante, Geschichte dazu parat.

Der Start des VHS-Angebots war der Parkplatz an der Elionore-Stein-Straße. Danach ging es zur Keimzelle Geschers an der Hofstraße: „Hier stand der Ursprungs-hof, der 1911 mit dem Erwerb und dem Bau der Gebäude durch die Familie Huesker abgerissen wurde“, so Schütte. Wahrscheinlich stand hier bereits um 1000 ein Oberhof, der dem Damenstift in Borghorst gehörte. Die Stiftsdamen haben auch die Pfarre St. Pankratius gegründet. Zurück am Elionore-Stein-Weg bezog Schütte die vier steinernen Stelen ein, die an die vier jüdischen Familien, die durch die Nationalsozialisten ermordet wurden, erinnern sollen. „1980 hat man sie aufgestellt auf einem Grundstück, das heute immer noch in jüdischem Besitz ist, da es nicht ,arisiert‘ wurde“, begründete Schütte.

Für Ingo Sauermost, der an dieser Führung teilnahm, war eine Villa der Familie Huesker besonders interessant, die Alois Huesker und seine Frau Friederike 1900 bauen ließen. „Als ich die Inschrift an der Seite dieser Villa las, wurde ich aufmerksam. Friederike Huesker ist eine geborene Sauermost. Auch auf dem Friedhof gibt es Grabsteine mit diesem Namen. Familiär habe ich keinen Bezug zu Gescher, soweit mir bekannt ist. Ich lebe erst seit 2006 hier. Ich weiß nicht, ob ich mit dieser Friederike Huesker verwandt bin“, so Sauermost. Darauf hatte Schütte allerdings auch keine Antwort.

Schütte erklärte aber, was es mit dem Brauchtum des Wurstaufholers auf sich hat – das Denkmal mitten in der Hauptstraße. Das Denkmal steht vor dem wahrscheinlich ältesten Haus in Gescher aus dem Jahr 1701, das seit einigen Jahrzehnten leer steht. Es grenzt an eine weitere Huesker-Villa an, in der heute Ellen Huesker, Besitzerin der Glockengießerei, wohnt. „Ihre Villa ist auch als Witwenmacherhaus bekannt. 1889 heiratete Anna Oldenkott aus der Tabakfabrikantenfamilie in Ahaus, einen Huesker, der kurz darauf starb. Ihre Tochter verlor ihren Mann im Ersten Weltkrieg. Damit zog wieder eine Witwe dort ein. Heute wohnt Ellen Huesker allein in dem Gebäude“, erzählte Schütte die Endlosgeschichte der Witwen in diesem Haus.

Die heutige Hauptstraße entstand aus der Nachbarschaft Ganten-Hook, die sich am Ende der Hauptstraße 2005 mit einem Bodendenkmal verewigte. Immer wieder blitzte die Geschichte der jüdischen Familien beim Stadtrundgang durch. Vor dem Haus Stein erinnerte Schütte daran, dass Elionore Stein hier lebte und mit 2,5 Jahren das jüngste Opfer des Holocaust aus Gescher wurde. Am Ende besuchte Schütte noch das Rathaus. Das Wandgemälde von Corrado Simeoni aus dem Jahr 1990 enthielt viele Porträts von Bürgern aus Gescher, die den Ort geprägt haben – darunter auch das Porträt von Prof. Dr. Bernhard Huskamp, Tierarzt und Begründer der Tierklinik Hochmoor und Kunstmäzen.