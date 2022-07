„Die Kosten verdoppeln sich“

(js/pd). Gaskunden bekommen in diesen Tagen Post von der Stadtwerke Gescher GmbH. Der Inhalt ist nicht überraschend: Die Gaskrise mit hochschießenden Großhandelspreise kommt auch in Gescher an und führt zu finanziellen Mehrbelastungen. „Für unsere Bestandskunden werden sich die Gaskosten verdoppeln“, prognostiziert Geschäftsführerin Ursula Boes. Energiesparen sei der beste Weg, die enorme Kostensteigerung zu begrenzen.

Zum 1. September 2022 erhöht die Stadtwerke Gescher GmbH die Preise für Erdgas und Strom. Die erheblich gestiegenen Großhandelspreise führten zu einem drastischen Anstieg der Bezugskosten. Der Beschaffungspreis für Erdgas an den Großhandelsplätzen – wo sich Gasversorgungsunternehmen und Gashändler eindecken – war von unter 20 Euro pro Megawattsunde (MWh) auf über 100 Euro gestiegen und erreicht nun mit 180 Euro einen neuen Rekordwert. Damit habe sich der Gas-Bezugspreis vervielfacht, heißt es.

Ursula Boes bedauert diese Entwicklung und stellt fest: „Wir können diese erhebliche Kostensteigerung nicht abfangen, jedoch profitieren unsere Bestandskunden von unserem strukturierten Einkauf, sodass uns der vielfache Bezugspreisanstieg nicht vollständig trifft.“ Strukturiert heißt, dass ein Teil der Gasmengen durch langfristige Lieferverträge zu günstigeren Konditionen gesichert ist. Trotzdem sei die Kostensteigerung für jeden Kunden enorm „und so noch nie dagewesen“.

Auch die Grund- und Ersatzversorgung wird angepasst. Durch die gesetzliche Entkoppelung der Grund- und Ersatzversorgung sei zukünftig gewährleistet, dass es einheitliche Preise in der Grundversorgung gebe und die Ersatzversorgung auf Basis der Beschaffungskosten kalkuliert werden könne. Für Neukunden, die von den aktuellen Marktpreisen besonders hart getroffen werden, wenn man auf die Vergleichsportale schaut, bieten die Stadtwerke Gescher gesonderte Konditionen an.

Was die höheren Gaspreise in der Praxis bedeuten, rechnet Ursula Boes vor: Wer für seine Wohnung oder sein Haus einen Jahresverbrauch von 18 000 kW/h Gas hat, muss im Normaltarif mit Gesamtjahreskosten von 2950 Euro rechnen. Im Grundversorgungstarif ergeben sich sogar 3100 Euro. Vor diesem Hintergrund werden die monatlichen Abschläge der Gaskunden in Gescher bereits ab August automatisch um 30 Prozent erhöht. Einige Kunden, so die Geschäftsführerin, seien schon in den vergangenen Wochen aktiv geworden und hätten ihre Abschläge vorsorglich hochgesetzt.

Aber Ursula Boes hat auch eine gute Nachricht: Nach Angaben der zuständigen Bundesnetzagentur ist die Versorgungssicherheit in Deutschland derzeit gewährleistet, auch wenn die Lage angespannt sei und eine Verschlechterung der Situation nicht ausgeschlossen werden könne. Die Gasversorgung ist derzeit stabil, lautet die Kernaussage.

Aber Endkunden können auch etwas dafür tun, dass die Gas- und Stromrechnungen nicht ganz so hoch ausfallen wie befürchtet. Energiesparen ist angesagt (siehe Info-Kasten mit Tipps). „Mein Appell geht an jeden Kunden, sparen Sie Energie – Strom und Gas! Wenn jeder seinen Beitrag leistet, erreichen wir in Summe Großes. Dann werden wir im Winter genug Gas zur Verfügung haben, auch für die Wirtschaft, die für alle unverzichtbar ist“, sagt Ursula Boes. So erreiche man, dass die Gaspreise am Markt künftig wieder fielen, denn wenn die Nachfrage sinke, dann sinke auch der Preis. Und Boes verweist darauf, was Menschen in der Ukraine oder in den deutschen Flutkatastrophengebieten in diesen Zeiten ertragen müssten. „Und dann entscheiden wir nochmals, welchen Wärmekomfort wir persönlich wirklich benötigen“, lautet ihre Empfehlung.