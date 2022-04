Die Mischung kommt gut an

Sehr gut besucht war das Frühlingsfest in der Innenstadt von Gescher, das endlich nach zweijähriger Zwangspause wieder stattfinden konnte. Das Wetter hielt sich auch einigermaßen an die Vorfreude der Veranstalterinnen, denn das Stadtmarketing Gescher hatte bereits im Vorfeld alle Hände voll zu tun. Abstände mussten eingehalten werden, alte und auch neue Aussteller mussten angesprochen und beworben werden, Stände mussten aufgebaut werden. Das ist auch voll und ganz gelungen.

Die Mischung aus gewerblichen Ständen als Vertreter der Industrieunternehmen aus Gescher und Umgebung, der Flohmarkt für Kinder und Erwachsene, die Kreativstände und der verkaufsoffene Sonntag passten wunderbar zusammen und wurden auch sehr gut genutzt. Auffällig viele Stände befassten sich mit dem Thema, für etwas Spenden zu sammeln.

Maria Bröcker bot an ihrem Stand ein Bild, das sie gemalt hatte, zur Versteigerung an. „Der Erlös kommt dem Kaufhaus N˚10 und dem Babykorb zugute. Ich finde, es ist für die Gescheraner auch wichtig zu wissen, wohin das Geld geht. Ursprünglich wollte ich das Geld den Ukraine-Flüchtlingen zukommen lassen. Aber auf den Hinweis unserer Bürgermeisterin habe ich das geändert, denn wir haben ja in Gescher noch andere Flüchtlinge“, so Bröcker.

Erstmals präsentierte sich Petra Cordes mit ihren Mitstreiterinnen öffentlich auf dem Frühjahrsmarkt. „Wir haben uns im letzten Jahr als Verein gegründet im Rahmen der Verschönerung des Stadtparks unter dem Namen ‘Natürlich Gescher e.V.‘. Jetzt suchen wir in Gescher ein Ladenlokal, um eine Second-Hand-Boutique zu eröffnen“, verriet Petra Cordes.

Kinderkarussells, Kirmesstände mit Zuckerwatte und gerösteten Mandeln verbreiteten ein wenig Kirmesatmosphäre. Zwischendurch wurde mal ein Eis geschleckt trotz der etwas frischen Temperaturen. Und dann hörte man die musikalischen Klänge der Band „De Bernitos“ aus Legden. „Seit Jahren sammeln wir für die Kinderkrebshilfe, auch in diesem Jahr. Wir sind alles ältere Männer, wir machen aus Spaß Musik und geben gern das Geld weiter“, versicherte Bandmitglied Bernhard Honermann.

Großen Zulauf hatte auch die Präsentation der E-Scooter und der Zwei- bis Dreiräder, die das Stadtmarketing passend zum Frühjahr verleiht. Besondere Aufmerksamkeit erweckte die ganz neue „Berkel.Bed.Box“, die man für 105 Euro für drei Tage mit zwei Übernachtungen inklusive leistungsstarkem E-Bike vom Stadtmarketing ausleihen kann. „So was habe ich noch nie gesehen. Ich mache mit meiner Frau häufiger E-Bike-Touren“, freute sich Besucher Peter Robers und nahm eine Sitzprobe. Das Gefährt sei nur 35 Kilogramm schwer und ließe sich problemlos ziehen mit dem E-Bike, erklärte Birgit Meyer (Stadtmarketing).