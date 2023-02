„Dieser Erfolg gebührt den Schülern“

Gescher

Freude in Gescher: Für ihr besonderes Engagement für Verbraucherbildung darf sich die Förderschule Haus Hall erstmals über die Auszeichnung „Verbraucherschule in Gold“ freuen. Gestern Abend wurde die Auszeichnung in einer Feierstunde in Berlin verliehen. Sie wird vergeben durch den Bundesverband der Verbraucherzentralen e.V. (vzbv), der damit bundesweit Schulen würdigt, die jungen Menschen Kompetenzen für ihren Alltag als Verbraucher vermitteln.