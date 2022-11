„Dieses Unternehmen hat Wums“

Seit September 2021 ist die Produktion in den Hallen der Firma ROS Rollentechnik in der Schildarpstraße 57 in Gescher bereits angelaufen. Doch erst jetzt konnte das Gebäude offiziell eingeweiht werden. Auch an diesem besonderen Tag mussten die Geschäftsführer Markus Rechner und Rainer Beckmann sowie die Gesellschafter Ralf Zander und Alexander Remes auf das offizielle Durchschneiden des roten Bandes durch Bürgermeisterin Anne Kortüm warten. Es fehlten die rund 30 Mitarbeiter aus dem bayerischen Trabitz, die früh morgens mit dem Bus losgefahren waren, um zusammen mit den Gescheranern erst die Einweihung und danach die Weihnachtsfeier im Dorf Münsterland in Legden gemeinsam zu erleben. In Trabitz befindet sich der Standort Süd der ROS Rollentechnik. Als das rote Band kurz nach der verspäteten Ankunft der Trabitzer durchschnitten war, begann die eigentliche Einweihungsfeier.

Beckmann, der erst nach dem Umzug als Geschäftsführer für den Standort Nord (Gescher) tätig wurde, freute sich besonders über diesen Tag: „Nach dieser langen Coronazeit haben wir es endlich geschafft, den Standort in Gescher auch offiziell einzuweihen. Die ROS Rollentechnik entstand vor fünf Jahren, als sie aus der Firma Trapo in Hochmoor wechselte in die Gruppe der IEM-Fördertechnik. Der Zusammenschluss mit der ROS Rollentechnik, die 1973 in Kassel gegründet wurde, verwirklichte die Grundidee, dass beide Unternehmen perfekt zusammen passen. Von der Standardrolle bis zur Spezialrolle wird an beiden Standorten alles angefertigt“, so Beckmann. In den letzten beiden Jahren konnten 13 Millionen Euro an Umsatz pro Jahr erwirtschaftet werden. „Wir bedienen über 2500 Kunden in ganz Europa. Dabei sind wir nicht auf bestimmte Branchen fokussiert. Wir wollen als Unternehmen gesund wachsen“, so Beckmann.

Im März 2021 wurde der Neubau an diesem Standort in Gescher auf 9000 Quadratmetern begonnen. Es entstand ein 3000 Quadratmeter großer Baukomplex. „Wir haben mit allen Bauunternehmen gut zusammengearbeitet. Das Wichtigste sind die rund 80 Mitarbeiter. Sie haben mitangepackt, sodass nach einem Wochenende des Umzugs am Montag bereits wieder produziert werden konnte“, lobte Beckmann.

Gleichzeitig sei die zweite Firma von Kastl nach Trabitz umgezogen. Markus Rechner, der den Standort Süd als Geschäftsführer leitet, freute sich ebenfalls über den Umzug seiner Firma in ein Bestandsgebäude. „Wir haben eine sehr gute Teamleistung. Darauf können wir stolz sein“, lobte auch er.

Für Bürgermeisterin Anne Kortüm blieb dann nur noch Raum für ein weiteres Lob: „Der Neubau und der Umzug gingen schnell vonstatten. Das ist ein Unternehmen, das hat Wums. Wir haben als Stadt sehr viel zu bieten. Wir sind froh, sie als Unternehmen bei uns zu haben.“

Auch Gesellschafter Alexander Remes äußerte sich abschließend positiv. Remes hatte Beckmann als Geschäftsführer für den Gescheraner Standort ins ROS-Boot geholt.