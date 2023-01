Digital-Champion wächst weiter

Kein Unternehmen entwickelt sich linear, es gibt immer auch Krisen und Täler, die durchschritten werden müssen. Wie das bei der d.velop AG ausgesehen hat, daran ließ Christoph Pliete, Inhaber und Vorstandsvorsitzender des Software-Unternehmens, die rund 120 Teilnehmer des CDU-Neujahrsempfangs am Sonntag bei Grimmelt teilhaben. Mit den Geschichten hinter der Erfolgsgeschichte faszinierte der Hauptredner das Publikum und lieferte beeindruckende Fakten: über 100 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr, gut 1000 Mitarbeiter, 14 000 Kunden weltweit, 20 Firmen auf dem Campus und deutliches Wachstum in der Zukunft. Mit seinen Produkten, so Pliete, bediene d.velop die wichtigsten digitalen Themenfelder, sodass ihm um die Zukunft des Unternehmens nicht bange sei. Dafür gab es viel Applaus.

Vom kleinen Start-up zum großen mittelständischen Unternehmen mit Offices im In- und Ausland: Christoph Pliete (r.), Inhaber und Vorstandsvorsitzender der d.velop AG, gab beim Neujahrsempfang der CDU Gescher spannende Einblicke in diese Erfolgsgeschichte.

Dominikus Bartusch, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes, freute sich über die große Resonanz. „Politik ist Kontaktsport“, sagte er. Deshalb seien die Corona-Jahre eine schwierige Zeit gewesen. Die Stadt-CDU blicke optimistisch ins wahlkampffreie Jahr 2023 und wolle sich ganz auf die Sachpolitik konzentrieren. Landrat Dr. Kai Zwicker hob auf die jüngste Umfrage ab, wonach die Münsterländer die glücklichsten Menschen im Land seien. „Uns geht es hier wirklich gut“, stellte er in seinem Grußwort fest und verwies auf die starke Wirtschaft, große Familienfreundlichkeit, Vollbeschäftigung und „exzellente Lebensumstände“. Auch vor diesem Hintergrund sei es möglich, 4000 Menschen aus der Ukraine Zuflucht zu gewähren, was die Kommunen ohne viel private Unterstützung nicht geschafft hätten. Seinen Ausblick verband Zwicker mit dem Wunsch, dass der unselige Krieg beim nächsten Neujahrsempfang Vergangenheit sein möge.

Nach der Jubilarehrung nahm Pliete die Zuhörer mit auf eine Zeitreise in die Gründungsphase der d.velop AG. Die Idee, sich selbstständig zu machen, sei Ende der 80er Jahre über die Tätigkeit bei der Technischen Akademie Ahaus (TAA) gekommen. 1992 gründeten Pliete und sein damaliger Geschäftspartner die Ingenieursgesellschaft Pliete & Gukelberger GbR. Das große Rad kam durch eine Anfrage von Hülsta ins Rollen, die technische und kaufmännische Dokumente in einer zentralen Akte zusammengefasst haben wollten. „Die Software dafür gab es nicht. Also haben wir sie entwickelt und bei Hülsta eingeführt“, so Pliete.

Das Start-up stellte erste Mitarbeiter ein und kam in Kellerräumen an der Boschstraße und dann in Büroräumen an der Bahnhofstraße unter. Bei der Suche nach einem eigenen Standort wurde es schwierig: Die Stadt Gescher habe wenig passende Lösungen wie das Büro der Raiffeisen-Genossenschaft oder die alte Molkerei angeboten. „Da wären wir fast in Ahaus gelandet“, so Pliete. Erst durch ein Gespräch am Gartenzaun mit einem SPD-Ratsmitglied sei die Fläche Schildarpstraße ins Spiel gekommen. Hier nahm d.velop nach dem Bau des ersten Bürogebäudes 1998 eine rasante Entwicklung und wurde im Jahr 2000 zur d.velop AG.

Als es mit Platzen der Dotcom-Blase schwierig wurde für IT-Unternehmen, kam d.velop mit einem Kredit und Mitarbeiterbeteiligungen über die Runden. Spannend waren die nächsten Kapitel des Unternehmens mit wachsendem Platzbedarf, Neubauten, Einstieg eines Investors aus Frankfurt und ersten Ideen für das heutige Erfolgsmodell Campus. Ende 2015 sei es gelungen, einen Verkauf der d.velop AG abzuwenden – fast 90 Prozent der Firmenanteile befänden sich seitdem in Eigenbesitz. „Seitdem konnten wir wieder durchstarten“, so Pliete. 20 Unternehmen seien jetzt auf dem Campus beheimatet, der mit der Kita noch attraktiver für Mitarbeiter geworden sei. Die Corona-Krise sei letztlich ein „Beschleuniger der IT-Strukturen“ gewesen.

Über sechs Millionen Menschen weltweit nutzen heute Software-Produkte von d.velop aus Gescher. Pliete nannte Eckdaten, listete namhafte Kunden auf und verwies auf verschiedene Auszeichnungen, die dem Unternehmen zuteil geworden sind. Zugleich gab Pliete einen optimistischen Ausblick: d.velop habe die richtigen Produkte für die Zukunftsthemen Sicherheit, Wissenskultur und künstliche Intelligenz und werde weiter wachsen.