Dritter Kunstrasenplatz erforderlich

Emotionen sind die Währung des SV Gescher. Davon wurde auch in der bestens besuchten Hauptversammlung des Vereins wieder auf das Konto der Mitglieder eingezahlt. Beispielsweise bei der Ehrung von zwei SV-Größen, die sich seit Jahrzehnten in diversen Funktionen ehrenamtlich für den Verein engagieren: Andreas Inhestern und Dietmar Paskert wurden nach vorne geholt und staunten nicht schlecht, als „ihre“ Junioren-Mannschaften als Gratulanten auf die Bühne marschierten. Überraschung gelungen! Emotional wurde es auch, als die SV-Mitglieder ihren Vorsitzenden Markus Lammerding mit stehendem Applaus feierten. Die einstimmige Wiederwahl für weitere zwei Jahre war reine Formsache. Auch beim Votum für eine moderate Erhöhung der Mitgliedsbeiträge gab es kaum Gegenwind: Die neue Beitragsordnung wurde bei einer Gegenstimme und zehn Enthaltungen beschlossen.

Bis auf den letzten Platz besetzt war die Mensa der Gesamtschule, wo Junioren den Service übernahmen. „Das kann sich sehen lassen“, freute sich Lammerding. Mit Stand 1. 1. 2022 zählte der Verein 1430 Mitglieder plus etwa 800 Teilnehmer in den Breitensport- und Reha-Kursen. Im laufenden Jahr sei die Mitgliederzahl wieder auf über 1600 gestiegen. Gleichzeitig machte Lammerding auf ein Problem aufmerksam: Allein 67 Kinder, die gerne beim SV Fußball spielen möchten, könne der Verein mangels Platzkapazitäten nicht unterbringen. Erforderlich sei ein dritter Kunstrasenplatz am Ahauser Damm. Die ersten Gespräche mit Politik und Verwaltung liefen, so Lammerding. Er sei „guter Dinge“. Gleichzeitig verwies der SV-Chef auf Neuerungen wie eine überarbeitete Webseite, einen neuen Webshop und ein neues Programm zur Mitgliederverwaltung.

Vergleichsweise gut haben die einzelnen Abteilungen die Corona-Zeit überstanden. Geschäftsführer Jürgen Richter präsentierte die Berichte und vermeldete positive Entwicklungen in den Bereichen Breitensport, Kampfsport, Volleyball, Tischtennis und Tanzsport. Beim Kickboxen sei der Trainingsbetrieb leider mangels Nachfrage eingestellt worden. Auch beim Badminton sei der Wiedereinstieg nicht so gut geglückt. In der Tennisabteilung seien die Mitgliederzahlen zwar einigermaßen stabil, aber trotz der schönen Tennisanlage an der Daimlerstraße fehle es an Nachwuchs. Hier will sich der Verein intensiv Gedanken über eine Attraktivitätssteigerung machen.

Erfolgreich abgewickelt hat der SV Gescher drei Projekte im Rahmen des Programmes „Moderne Sportstätten 2022“. Kleinste Maßnahme waren Sanierung und Heizungserneuerung im Sportler-Treff am Borkener Damm (rund 26 000 Euro). Die neue Tribüne am Ahauser Damm, so Richter, habe 151 000 Euro gekostet. Drittes Projekt war die Sanierung des Clubhauses Daimlerstraße für 118 000 Euro. Insgesamt habe der Verein bei Gesamtinvestitionen von gut 295 000 Euro Fördermittel in Höhe von 135 000 Euro erhalten und Eigenmittel von gut 160 000 Euro aufgewendet. „Das entspricht einer Förderquote von 46 Prozent“, rechnete Richter vor.

Noch mehr Zahlen lieferte Jürgen Iking, Vorstand Finanzen des SV. Er führte durch Einnahmen und Ausgaben und vermeldete ein positives Jahresergebnis von gut 36 000 Euro. Bernd Bushues bescheinigte als Prüfer eine einwandfreie Buchführung, sodass der Vorstand einstimmig entlastet wurde. Bei der Wahl eines neuen Kassenprüfers setzte sich Michael Nolte klar gegen Julius Paskert durch.

Ohne Diskussion ging die angekündigte Beitragserhöhung durch. In der Regel verteuern sich die monatlichen Beiträge um ein bis zwei Euro. Wie Iking erläuterte, ziele die neue Beitragsordnung unter anderem auf einen Ausgleich der gestiegenen Kosten, die Gleichbehandlung von Familien und mehr Flexibilität, etwa bei den Kündigungsfristen.

„Es ist einmalig, was du für unseren Verein leistest“, stellte der 2. Vorsitzende Christoph Kloster in Richtung Lammerding fest. Das sah auch die Versammlung so und bestätigte den SV-Chef für weitere zwei Jahre. Von Annette Gebker gab es direkt einen „Arbeitsauftrag“ an den Vorstand: Sie verwies auf die boomende Tanzsportgarde und machte deutlich, wie dringlich eine Raumlösung für die Mädchen sei: „Wir brauchen eine 16 mal acht Meter große Fläche, mit Spiegeln an den Wänden“, appellierte sie.