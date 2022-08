Die Lotsin geht von Bord. In einer feierlichen Stunde verabschiedete das Kollegium der Gesamtschule Gescher Ellen Wilms in den wohlverdienten Ruhestand. „Sie hatten immer einen guten Draht zu den Schülerinnen und Schülern“, würdigte Bürgermeisterin Anne Kortüm das überragende Engagement der Vollblutpädagogin. Gemeinsam mit der ersten Beigeordneten, Kerstin Uphues, dankte sie als Vertreterin des Schulträgers für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Ellen Wilms hat die noch junge Geschichte der Gesamtschule maßgeblich mitgeprägt. In seiner sehr emotionalen Rede erinnerte Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis an die zehn gemeinsamen Jahre. Frau Wilms gehörte zum Gründungsteam und kam vom Kompetenzteam des Kreises Coesfeld. Vor Gescher wirkte sie am Gymnasium in Nottuln. 2013 wurde sie im Pilotjahrgang Klassenlehrerin. Nach einem Jahr wurde sie erste Abteilungsleiterin für die Klassen 5 bis 7. In dieser Zeit schaute sie auch über den Tellerrand hinaus und besuchte Kongresse und ausgezeichnete Schulen. Ihre Wege führten sie dabei nicht nur nach Hamburg, sondern auch in die Schweiz. Mit ihrer Motivation und ihrem Herzblut war es klar, dass sie dann ebenfalls die erste Didaktische Leiterin der Gesamtschule wurde. In ihren unterschiedlichen Funktionen und Ämtern war ihr immer der gute Austausch mit den anderen Mitgliedern der Schulleitung und des Kollegiums wichtig. Zahlreiche Routinen und Handlungskonzepte hat Frau Wilms entwickelt, häufig auch in enger Zusammenarbeit mit Nicole Schlüter-Franke, die ihr nun auf die Position der Didaktischen Leitung nachgefolgt ist. Schulleiter Manemann-Kallabis sagte: „Du hinterlässt eine Schule, die läuft. Das Fundament steht. Diese Schule lebt von dir!“ Langanhaltender Applaus unterstrich die Richtigkeit dieser Worte.

Alle Beiträge würdigten ihre Arbeit und ihren Einsatz. Gerade in den Liedbeiträgen und Quizrunden kam aber auch die humorvolle und menschliche Seite von Ellen Wilms deutlich zum Vorschein. Nicht nur der Lehrerrat, die Fachschaften Englisch und Gesellschaftslehre, sondern auch die Arbeitsgemeinschaft Unterrichtsentwicklung und das Förder- und Beratungsteam hatten sich originelle Programmpunkte überlegt. Emotional war der Besuch von Schülerinnen und Schülern, die Frau Wilms sechs Jahre als Klassenlehrerin hatten und teilweise jetzt in diesem Jahr die Abiturprüfungen an der Gesamtschule Gescher bestanden haben.

Die frische Pensionärin dankte allen Anwesenden und freut sich nun auf ihren neuen Lebensabschnitt. In ihrer Rede dankte sie auch ihrem Ehemann Heiner Wilms – in Gescher noch als Realschullehrer bekannt – dafür, dass er ihr immer den Rücken gestärkt habe.

In geselliger Runde nahm Ellen Wilms noch unzählige Gratulationen entgegen und hat versprochen, die Gesamtschule Gescher weiterhin mit Interesse zu verfolgen. Gerne kommen sie und die anderen Pensionäre zu freudigen Anlässen wieder in die Glockenstadt.