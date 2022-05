Durchhaltevermögen gefragt

Die Schulnote „befriedigend“ hat Hochmoor jetzt bei einer Blitzumfrage erhalten. Diese wurde im Rahmen der Auftaktveranstaltung für das Dorfinnenentwicklungskonzept (DIEK) gestartet. Rund 40 Einwohner nahmen an der Versammlung in der Gaststätte „Haus Wübbeling“ teil. Den Prozess in Hochmoor wird Planinvent, das Büro für räumliche Planung mit Sitz in Münster, begleiten. Dessen Geschäftsführer Dr. Frank Bröckling und Bürgermeisterin Anne Kortüm ermunterten die gesamte Bevölkerung, dabei mitzuwirken, ein fundiertes Dorfkonzept zu erarbeiten.

Nachdem die Mitarbeiter von Planinvent bereits Anfang April eine Bestandsaufnahme mit Ortsbegehung gemacht hatten, waren die Teilnehmenden der Auftaktveranstaltung auch gleich zum Mitmachen aufgefordert. Sie durften auf roten Karten formulieren, was ihnen im Dorf fehlt oder nicht gefällt. Dazu zählten unter anderem der Mangel an Nahversorgung, das wenig ansprechende Areal rund um die Kirche St. Stephanus und das Bauland, das nicht kontinuierlich, sondern nur „schubweise“ zur Verfügung gestellt werde.

Auf grünen Karten wiesen die Teilnehmenden der Versammlung auf das Vorhandensein von Kita, Schule, Pfarrheim und Grüner Mitte hin. Auch der Mobilfunkempfang und der Naherholungsfaktor wurden hervorgehoben. „Freundliche Menschen“ und ein „gutes, offenes Miteinander“ gibt es in Hochmoor, wie auf weiteren grünen Karten zu lesen war.

„Die Gemeinschaft bringt Lebensqualität“, betonte Reinhold Gertz, Vorsitzender des Heimatvereins. Dr. Frank Bröckling pflichtete ihm bei, denn in Hochmoor gebe es im Vergleich zu anderen Dörfern viele Vereine. Allerdings habe der Ortsteil keine klassische Dorfstruktur. Das relativ große Gewerbegebiet sei ebenfalls ungewöhnlich für ein Dorf.

In der Folge gehe es nun darum, die Stärken und Schwächen von Hochmoor genau herauszustellen, um dann Ziele und Projektideen zu entwickeln, sagte Dr. Frank Bröckling, der selbst in einem Dorf mit 122 Einwohnern, in Wiltrup im Kreis Soest, aufgewachsen ist. Er betonte, dass es sich beim DIEK nicht um einen „Weihnachtswunschzettel“ oder eine Sammlung von Gutachten handele. Auch warnte er davor, „nur die Förderbrille“ aufzusetzen. Die Hochmooraner selbst hätten es in der Hand, ihre Chancen zu nutzen. Es sei wichtig, dass Akteure aus verschiedenen Bereichen - auch aus der Kirche - zusammenkommen und Ideen entwickeln. „Wir brauchen Ihre Mithilfe und Ihr Durchhaltevermögen“, appellierte auch Planinvent-Mitarbeiter Dominik Olbrich an die Teilnehmenden der Auftaktveranstaltung.

Denn das Fachbüro könne die Anfänge des Prozesses bis zum Konzept, das politisch beschlossen werde, nur begleiten. „Das Konzept ist dann eine Krücke“, mit der die Bevölkerung von Hochmoor ihre Ziele umsetzen könne.

Danach sei es wichtig, die geschaffenen Strukturen fest zu etablieren. „Jeder muss später in Hochmoor wissen, an wen er sich mit seiner Idee wenden kann“, blickte Dr. Frank Bröckling in die Zukunft. Bis Ende 2030 solle das Konzept nach Möglichkeit umgesetzt werden.

7 Nach der Auftaktveranstaltung geht es im Juni mit den Treffen von zwei Arbeitskreisen weiter. Am Montag (13. 6.) trifft sich der Arbeitskreis „Sehenswertes Hochmoor“ um 19 Uhr im Haus Wübbeling. Alle sind eingeladen, sich dann über das Ortsbild, die Straßen, Denkmäler, Häuserfassaden, Natur, Klima und Umwelt auszutauschen.

Der zweite Arbeitskreis „Lebenswertes Hochmoor“ trifft sich am Montag (20. 6.) ebenfalls um 19 Uhr im Haus Wübbeling. Dann geht es um das Ehrenamt, Kultur, Tourismus, Freizeit, soziale und medizinische Infrastruktur, Wirtschaft, Versorgung und Mobilität.