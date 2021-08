„Echte Mutmacher“ belohnt

Gescher

Als „echte Mutmacher“ bezeichnete Bürgermeisterin Anne Kortüm die Projekte, die von der Westenergie AG mit dem Klimaschutzpreis 2020 und insgesamt 1000 Euro Preisgeld ausgezeichnet worden sind. Gestern fand in einer Feierstunde im Rathaus die Urkundenübergabe statt. Der erste Preis ging dabei an den Naturschutz- und Förderverein Gescher/Hochmoor, unter anderem für sein nachhaltiges Engagement in der Fürstenkuhle. Weitere Preisträger sind die kostBAR unverpackt GmbH und die Gesamtschule Gescher. Alle örtlichen Preisträger, stellte Westenergie-Kommunalmanagerin Monika Schürmann fest, gingen in Sachen Umwelt- und Klimaschutz mit gutem Beispiel voran.

Von Jürgen Schroer