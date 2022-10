Edeka/Aldi-Projekt bringt Impulse

Gescher

Die Ansiedlung eines Edeka-Centers und die Erweiterung des Aldi-Marktes im Quartier südlich der Pankratiusstraße werden positiv bewertet. „Durch das Planvorhaben ergeben sich deutliche Impulse für die Stadt Gescher und für den zentralen Versorgungsbereich Innenstadt“, heißt es im fortgeschriebenen Einzelhandels- und Zentrenkonzept, das am Dienstagabend im Bauausschuss beraten wurde. Schwieriger gestaltet sich die Ansiedlung eines großflächigen K + K-Marktes am Grenzlandring, der nur als „perspektivischer Nahversorgungsstandort“ im Konzept auftaucht. Für Kritik aus dem Ausschuss sorgte, dass in Hochmoor (noch) kein Nahversorgungsstandort ausgewiesen wird. Am Ende gab es ein einstimmiges Votum: Mit dem vorliegenden Entwurf soll die Verwaltung die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden durchführen.

Von Jürgen Schroer