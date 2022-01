Eigenverantwortung bis zum Abi

Selbstgesteuertes Lernen („SegeLn“) ist ein Markenzeichen der Gesamtschule Gescher. Jetzt bereitet sich der erste Jahrgang der 2013 gegründeten Schule auf das Abitur vor und setzt das auf Selbstorganisation und Eigenverantwortung basierende Konzept auch in der Oberstufe um. In den Jahrgängen 11 bis 13 haben die Schüler „Lernzeiten“ und arbeiten mit dem „Lernlog“, einem digitalen Lernbegleiter. „Das funktioniert gut und kommt auch bei den Schülern prima an“, sagt Sebastian Brandherm, Leiter der gymnasialen Oberstufe. Der Stellenwert dieses Konzeptes wird auch personell hinterlegt: Kerstin Heinkele ist neue Koordinatorin für selbstgesteuertes Lernen und Projektarbeit in der Oberstufe und damit Teil der erweiterten Schulleitung.

Rund 170 Schüler in drei Jahrgängen umfasst die Oberstufe der Gesamtschule. „Sehr familiär“ gehe es hier zu, findet Kerstin Heinkele. Und sehr flexibel: Jeder Oberstufenschüler kann in der Regel acht Stunden pro Woche „Lernzeiten“ in verschiedenen Lernbüros besuchen. Das heißt, er sucht sich die Fächer selbst aus und kann seinen Stundenplan jede Woche nach den eigenen Bedürfnissen gestalten. Wer für die nächste Englisch-Klausur etwas tun will, das letzte Mathe-Thema nicht verstanden hat oder wegen Krankheit etwas verpasst hat, kann entsprechende Schwerpunkte setzen und unterschiedliche Fachlehrer kennenlernen. Das Lernzeiten-Angebot ist jahrgangsübergreifend organisiert und knüpft an das an, was die Gesamtschüler seit Klasse fünf kennen: selbstorganisiertes Lernen. „Das ist auch eine gute Vorbereitung für alle, die studieren wollen“, findet Kerstin Heinkele. Da müsse man sich auch selbst kümmern.

Da alle Oberstufen-Schüler mit iPads ausgestattet sind, können sie seit Beginn dieses Schuljahrs auf einen digitalen Lernbegleiter namens Lernlog zurückgreifen. Dabei handelt es sich um eine Software, die in einem gemeinsamen Projekt mit 20 weiteren Schulen aus NRW, Hamburg und Hessen eingesetzt und weiterentwickelt wird. „Das ist praktisch die digitale Fortführung des analogen Logbuches, das unsere Schüler von Beginn an nutzen“, erläutert die Lehrerin. Lernlog helfe den Schülerinnen und Schülern, ihre Arbeit zu strukturieren, zu organisieren und zu dokumentieren. Auch die Lehrer hätten Zugriff auf dieses Programm, das als gemeinsame Kommunikationsgrundlage für alle Beteiligten diene. Der Lernfortschritt jedes einzelnen lasse sich damit gut nachvollziehen. Wenn es einmal hakt: Jeder Gesamtschüler hat neben der Laufbahnberatung einen persönlichen Mentor, der als Anprechpartner auch bei außerschulischen Problemen parat steht.

Die Schüler finden das selbstorganisierte und digitalisierte Lernen gut. „Man musste sich erst einarbeiten, aber jetzt ist es ein echter Vorteil“, sagt Hanna Strotmann über Lernlog. Sie bereitet sich ebenso aufs Abitur vor wie Nele Hovestadt, die es sehr sinnvoll findet, Lernzeiten nach eigenen Bedürfnissen einplanen zu können. Dass auch mal jüngere Schüler aus den Jahrgängen elf und zwölf dabei sind, stört sie nicht.

Ende April und Anfang Mai schreiben die Gesamtschüler ihre Abi-Klausuren. Die Früchte ihrer Arbeit ernten sie am 17. Juni, wenn ihnen bei Tenbrock die Abschlusszeugnisse überreicht werden. In den Genuss des erneuerten Theater- und Konzertsaales wird erst der zweite Abi-Jahrgang der Gesamtschule 2023 kommen.

7 Ein Informationsabend zur gymnasialen Oberstufe der Gesamtschule findet am Donnerstag (27. 1.) ab 19.30 Uhr im Ganztagsgebäude am Borkener Damm statt (es gilt die 3G-Regel). Die Anmeldewoche für die gymnasiale Oberstufe ist dann vom 21. bis zum 24. Februar.