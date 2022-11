Ein Gebäude – viele Wünsche

Anhand des Flächenbedarfs soll auch ein möglicher Neubau untersucht werden.

Bürgermeisterin Anne Kortüm machte deutlich: „Für mich ist das Bienenmuseum dort auf jeden Fall verortet.“ Die Machbarkeitsstudie werde ergeben, was im Heinrich-Hörnemann-Haus in Zukunft möglich ist.

Wie die Erste Beigeordnete Kerstin Uphues ausführte, sollen das Museum und Büroräume für Mitarbeitende der Verwaltung im Erdgeschoss untergebracht werden. Die Küche mit Backstube ziehe vom Untergeschoss ins erste Obergeschoss um. Dort soll es auch einen Versammlungsraum mit medialer Ausstattung geben. Im zweiten Obergeschoss sind Bibliotheks- und Archivräume vorgesehen. Der Verein Deutsches Glockenmuseum hat dort bereits sein Archiv mit den Nachlässen bedeutender Glockenkundiger sowie einer deutschlandweit einmaligen Fachbibliothek zur Glockenkunde. Auch das Museumsbüro der Glockenstadt Gescher verwahrt in dem Gebäude Nachlässe, die sich in seiner Sammlung befinden, und besitzt eine campanologische und eine kultur- und lokalgeschichtliche Fachbibliothek. Kerstin Uphues: „Es wäre äußerst wünschenswert, diese Fachbibliotheken räumlich zusammenzuführen und stärker als bisher als Präsenzbibliothek für Besucherinnen und Besucher zugänglich zu machen.“

Bislang war die Nutzung im Heinrich-Hörnemann-Haus nach den jeweiligen Nutzern getrennt struktu-riert. Dadurch waren vielfach Doppelstrukturen vorhanden, die nicht nur erheblichen Platz in Anspruch genommen, sondern auch Arbeits- und Kommunikationswege erschwert hätten, wie Kerstin Uphues erläuterte. So wurden verschiedene Bibliotheksräume für die Museumsleitung und den Verein Deutsches Glockenmuseum, getrennte Küchen- und Backstuben, über das Haus verteilte Depotflächen etc. vorgehalten. Im Zuge eines neuen Nutzungskonzeptes für das Heinrich-Hörnemann-Haus biete es sich an, die Nutzung des Hauses statt durch verschiedene Nutzer nach Bedarfen für verschiedene Nutzungskontexte zu überdenken. „Die Räume sollen möglichst flexibel und zukunftsfähig nutzbar sein“, betonte Kerstin Uphues. In Modulbauweise könne auch das Stadtmarketing eingebunden werden.

Rita Hölker (SPD) sprach sich dafür aus, die Priorität auf die Museumsarbeit zu legen. Bernhard Witte (CDU) bedankte sich für den „großen Blumenstrauß an Ideen“. Alle Wünsche würden sich aber wohl aus Platzgründen nicht umsetzen lassen. „Das überlassen wir dem Architekten“, kommentierte Kerstin Uphues.

Günter Effkemann (Grüne) gab zu bedenken, ob sich die Stadt das alles leisten könne. Bevor man die große „Wünsch-dir-was-Tüte“ aufmache, solle man die Pläne lieber abspecken.