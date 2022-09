„Ein Ort zum Lernen und Leben“

Die ersten, die am Sonntag gute Noten von Dorothee Feller einheimsten, waren die Kinder von der KiKo, der Kinderkonferenz der Pankratius-Schule. Sie hatten die NRW-Schulministerin zusammen mit Bürgermeisterin und Schulleiterin vom Parkplatz abgeholt. „Klasse gemacht“, bescheinigte Feller den Grundschülern. Bestnoten gab es anschließend auch für das sanierte und erweiterte Hauptgebäude der Schule, das im Beisein zahlreicher Gäste offiziell eröffnet wurde – inklusive Durchschneiden eines rotes Bandes am Haupteingang. „Jeder einzelne Euro ist es wert, für euch ausgegeben worden zu sein“, sagte Bürgermeisterin Anne Kortüm in Richtung Schülerschaft und bedankte sich bei allen, die bei Planung, Gestaltung und Realisierung des Projektes mitgewirkt haben. Viele Teilnehmer des Festaktes und noch mehr Bürger nutzten im Tagesverlauf die Möglichkeit, die „neue“ Schule bei Führungen zu besichtigen. Das bunte Programm mit Tombola auf dem Schulhof rundete das schöne Event ab.

Schon im Sommer 2021, noch in ihrer Funktion als Regierungspräsidentin, besuchte Feller die Pankratius-Schule. Beim damaligen Durchgang kurz vor Abschluss der Bauarbeiten sei ihr aufgefallen, mit wie viel Esprit und Engagement dieses Vorhaben in Gescher umgesetzt werde. Deshalb habe sie gerne die Einladung zur Eröffnungsfeier angenommen. Interessiert warf die Schul- und Bildungsministerin einen Blick in die fertigen Klassenräume mit Lerninseln, bevor es hoch in die Aula zum Festakt ging.

Hier sorgte der Schulchor für einen rhythmischen Auftakt, bevor Bürgermeisterin Anne Kortüm die vielen Gäste aus Stadt, Kreis und Land willkommen hieß. 5,8 Millionen Euro wurden investiert, mit Geld der Stadt, aber auch mit erheblichen Mitteln des Landes NRW aus zwei verschiedenen Fördertöpfen. Es sei gelungen, Architektur und Pädagogik, Altes und Modernes miteinander zu verbinden. „Die Digitalisierung wurde hier erfolgreich und auf hohem Niveau umgesetzt“, so Kortüm.

Der Um- und Neubau sei mit vielen Herausforderungen verbunden gewesen, etwa die Verteilung der Schüler und Lehrer auf mehrere Standorte in der Bauphase. Kleine Schönheitsfehler würden noch bearbeitet. In ihrem Dank an alle Beteiligten hob sie die Leistung ihrer Mitarbeiter Klaus Schnieder und Klaus Vöcker vom Gebäudemanagement hervor, die es ermöglicht hätten, dass die Schule planmäßig fertig geworden sei und der Kostenrahmen sogar unterschritten wurde.

Ein Filmbeitrag erinnerte an Meilensteine der Schulgeschichte, beginnend mit dem Bau einer Villa im Jahr 1860. Ministerin Feller lobte das Engagement in Gescher für eine gute Ausstattung der Schulen – so müsse es sein. Nach zwölf Wochen im neuen Amt stufte sie die Sicherstellung der Unterrichtsversorgung als größte Herausforderung ein und warb um mehr gesellschaftliche Anerkennung für den Lehrerberuf. Neue Aufgaben ergäben sich als Folge des Ukraine-Krieges, allein in NRW würden deshalb 35 700 Kinder zusätzlich beschult. Die Bewältigung dieser immensen Herausforderungen sei eine „Riesenleistung“, für die Schulen und Kommunen Dank gebühre.

„Unsere Schule ist ein Ort zum Lernen und Leben“, sagte Schulleiterin Birgit Knauer. Die „neue“ Schule sei unter pädagogischen Gesichtspunkten geplant und verwirklicht worden, sie werde modernen Ansprüchen gerecht und helfe bei der Umsetzung des Bildungsauftrages. Bei vielen bedankte sich Knauer, ganz besonders bei ihrem Team: „Ich bin stolz darauf, diesem Team vorstehen zu dürfen“.