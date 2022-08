Ein Quartett gestaltet das Schulleben

Zum Team gehören Christoph Liesner und Natalie Triphaus, die bereits zuvor im Team der Sekundarschule waren. Hinzu kommen Bernhard Manemann-Kallabis und Nicole Schlüter-Franke, die zum Leitungsteam der Gesamtschule gehören. Alle vier haben inzwischen für ihre Aufgaben offiziell von der Bezirksregierung Münster ihre Beauftragung erhalten. „Da zwei Personen die Schulleitung hier verlassen haben, mussten zwei Neue gefunden werden. Und da haben wir geschaut, wie es gut zusammenpasst“, berichtet Manemann-Kallabis. Das Quartett traf sich bereits in Planungsbegleitgruppen, dann noch mal im Mai zu einem Planungstreffen, und es kam in dieser Woche zu weiteren Gesprächen zusammen.

Bernhard Manemann-Kallabis ist seit 1. August kommissarisch Schulleiter der Sekundarschule und parallel weiter Leiter der Gesamtschule. Sein kommissarischer Stellvertreter wird im kommenden Schuljahr Christoph Liesner sein. Er war und bleibt zudem Abteilungsleiter für die Jahrgänge acht, neun und zehn. In dieser Funktion wird er zum Beispiel die Stufen- und Zeugniskonferenzen in diesen Jahrgängen leiten. „Meine Aufgabe ist es, den Übergang von Schule zu Beruf zu begleiten“, so Liesner.

Im Bereich der jüngsten Schüler der Schule ist Natalie Triphaus tätig. Wie schon im vergangenen Schuljahr wird sie weiter die Abteilungsleitung für die Jahrgänge fünf bis sieben übernehmen. Diese werden von nun an auch am Schulstandort in Velen unterrichtet.

Bisher fand der Unterricht für die Fünft- und Sechstklässler im Schulgebäude an der Paulusstraße in Ramsdorf statt. „Ein Schwerpunkt meiner Arbeit sind die Fünftklässler, sie für unsere Schule zu gewinnen. Ich kümmere mich um die Kooperation mit den Grundschulen, den Tag der offenen Tür und natürlich meine Kollegen“, erklärt Triphaus.

Nicole Schlüter-Franke war bislang das Pendant zu Natalie Triphaus an der Gesamtschule. Zum neuen Schuljahr übernimmt sie dort jedoch die didaktische Leitung und übernimmt diese Aufgabe parallel auch an der Sekundarschule in Velen. „So bin ich dann auch mit dafür verantwortlich, dass der Übergang vom Sekundarschule-Konzept hin zum Gesamtschulkonzept gut funktioniert“, so Schlüter-Franke. Als didaktische Leiterin kümmert sie sich vor allem um die pädagogischen und didaktischen Konzepte im Unterricht sowie rund um das Leben und Lernen im Ganztag. Auch die Fortbildungsplanung der Kollegen gehört dazu.

Manemann-Kallabis erklärt, dass es ziemlich unsinnig gewesen sei, diese Stellen für ein Jahr auszuschreiben und zu besetzen. „Zum einen muss der schulische Alltag gewährleistet sein. Und zum anderen muss der zweite große Arbeitsbereich, erfolgreich zusammenwachsen. Und da ist die Lösung, wie wir sie nun gewählt haben, ganz gut.“