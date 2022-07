Ein Top-Talent im Gespannfahren

Corinna Grun fährt weiter in der Erfolgsspur.

Mit ihren Ponys A Dream Boy und Amadeus Mozart startete sie zunächst bei den Meisterschaften auf dem Gut Wulfstal im Alt-Bürener-Land. Ihren ersten Sieg in einer Dressurprüfung der Klasse M erreichte sie mit einer Prozentzahl von 72,58; ihre Ponys lieferten hier eine grandiose Leistung ab. Weiter ging’s mit dem Hindernisfahren und der Geländeprüfung. Hier platzierten sie sich im Mittelfeld. Bei der Platzierung der Westfälischen Meisterschaften sowie in der kombinierten Prüfung nahm Corinna Grun die Silbermedaille entgegen.

Mit diesem tollen Ergebnis ging es dann zu den Westfälischen Jugendmeisterschaften. Gastgeber war der Reit- und Fahrverein Gustav Rau Westbevern. Corinna Grun punktete auch bei diesen Meisterschaften und darf sich somit zu den besten westfälischen Nachwuchstalenten im Gespannfahren zählen. In ihrer Paradedisziplin patzte sie ein wenig, sodass sie „nur“ den zweiten Platz erreichte. Beim Hindernisfahren waren sich Corinna und ihre Ponys nicht so einig, dafür lief es im Geländefahren wieder besser. Mit einer blitzsauberen Runde erlangte sie den achten Platz in dieser Prüfung.

Tatkräftige Unterstützung bekam sie von ihrem Team. Ihre Mutter Elke Grun war die Beifahrerin in der Dressur und im Kegelfahren. Im Gelände fuhr ihr Verlobter Mike Schwering mit. Im Hintergrund sorgte Burkhard Grun für einen reibungslosen Ablauf und feuerte seine Familie an.

Die nächste Herausforderung, für die sich das Fahrerteam Grun die erforderlichen Qualifikationen erfahren hat, sind die Deutschen Jugendmeisterschaften in Bösdorf.