Einblicke in mögliche Traumjobs

Gescher

In den Wochen vor den Osterferien haben sich die Schülerinnen und Schüler des 8. Jahrgangs der Gesamtschule im Fach Arbeitslehre-Wirtschaft sehr intensiv mit dem Thema Bewerbungen auseinandergesetzt. Am vorletzten Schultag vor den Osterferien konnten sie aktiv werden und beim Aktionstag „Berufsparcours“ in die unterschiedlichsten Ausbildungsberufe und Berufsfelder hineinschnuppern. An über 23 Stationen informierten Gescheraner Betriebe über ihre Arbeit.