Josef Vogt geht es wie vielen Menschen in Deutschland, die es nicht mehr ertragen können, die Bilder über das unermessliche Leid der Menschen in der Ukraine untätig am Fernsehbildschirm zu verfolgen. „Ich musste etwas tun, um den Menschen zu helfen“, sagt er. Kurzerhand nahm er Kontakt zu Switlana Sheremet aus Velen auf, die vor kurzem gemeinsam mit ihrer Schwester ihre Mutter und weitere Landsleute aus dem Krieg in der Ukraine gerettet hatte.

Angesichts des Krieges in ihrer Heimat sind Ludmilla und ihre Tochter Darja aus der Ukraine geflüchtet. Sie sind froh, dass ihnen Familie Vogt in Hochmoor eine Unterkunft mit Familienanschluss zur Verfügung gestellt hat. Josef Vogt und seiner Tochter Henrike (links) war diese Aufnahme ein Herzensanliegen.

Dann dauerte es nicht lange, bis Ludmilla und ihre 17-jährige Tochter Darja aus der Nähe der ukrainischen Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine bei Familie Vogt in Hochmoor vor der Tür standen. Sie konnten in einer Feuerpause aus ihrer Heimatstadt evakuiert werden. „Die beiden waren völlig verstört und haben viel geweint“, sagt Josef Vogt. Umso dankbarer seien sie gewesen, nun in einer Familie aufgenommen zu werden und ein wenig Ruhe zu finden. Josef Vogt hat eine polnische Nachbarin, die die Sprache von Ludmilla und Darja beherrscht, sodass die Verständigung gut funktionierte. „Wir haben die beiden sofort an unserem Familienleben teilhaben lassen“, betont Josef Vogt. „Sie sollen sich nicht als Fremde fühlen“, sagt er. „Wir wollen ihnen bei uns eine kleine Heimat schaffen, die sie zu Hause von einem Tag auf den anderen verloren haben“, fügt er hinzu. Aber nicht nur dieser Verlust schmerze die beiden Frauen, sondern auch die Tatsache, dass sie den Ehemann von Ludmilla und Vater von Darja in der Ukraine zurücklassen mussten, weil er dort für sein Land kämpfen müsse.

Auch die Flucht habe die beiden Frauen traumatisiert. Sie mussten um ihr Leben rennen. Sie mussten Bilder von getöteten Menschen, darunter auch Kinder, und zerstörten Häusern sehen. Von diesen Erlebnissen zu hören, mache ihn sehr betroffen, sagt Josef Vogt. „Die Bilder, die wir im Fernsehen sehen, sind dagegen harmlos“, meint er.

Ludmilla und Darja seien wie zahlreiche ihrer Landleute völlig aus dem Leben gerissen worden. „Der komplette Lebensplan ist über den Haufen geworfen. Darja stand kurz vor dem Abitur“, berichtet Josef Vogt. Ihm und seiner Familie sei es wichtig, dass die beiden Ukrainerinnen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch Familienanschluss haben. Ein normaler Alltag gebe Sicherheit, meint Josef Vogt. Auch um die Corona-Schutzimpfung für die beiden habe man sich bereits gekümmert. Ludmilla und Darja haben bei Familie Vogt auch an einer Familienfeier teilgenommen. „Das ist für uns selbstverständlich“, sagt der Hochmooraner. Damit die beiden Frauen zur Heimat Kontakt halten können, hat er dafür gesorgt, dass ukrainisches Fernsehen zu sehen ist.

Josef Vogt ist seiner Tochter Henrike sehr dankbar, dass sie ihn darin bestärkt hat, Geflüchtete aufzunehmen. „Wir können zwar nicht die Welt retten, aber wir können unseren kleinen Beitrag leisten“, sagt Josef Vogt. Und er möchte auch andere Einheimische ermutigen, ebenfalls Menschen aus der Ukraine, die in großer Not seien, bei sich zu Hause aufzunehmen. Etliche Nachbarn in Hochmoor hätten bereits signalisiert, dass sie ebenfalls eine solche Hilfe leisten möchten. „Die Dankbarkeit der Menschen ist groß“, freut sich Josef Vogt und fügt hinzu: „Wir werden niemand vor der Tür stehen lassen.“ Und er selbst sei auch bereit, anderen bei der Aufnahme von Geflüchteten behilflich zu sein.