Einheit im Namen sichtbar machen

„Grundschulverbund Pankratius-Schule – Schule auf dem Hochmoor“ lautet seit November 2014 die sperrige Bezeichnung für zwei Schulstandorte in der Glockenstadt. Damit unterschieden werden kann, von welcher Einrichtung gerade die Rede ist, gibt es den Zusatz Hauptstandort Pankratius-Schule oder Teilstandort Schule auf dem Hochmoor.

Mit dem monströsen Sprachmonster soll bald Schluss sein. Es soll einen neuen Namen geben, der auch dokumentieren soll, dass die Schule nach sieben Jahren zu einer Einheit zusammengewachsen ist, heißt es.

Zur Erinnerung: Im Oktober 2013 hatte der Stadtrat beschlossen, die Schule auf dem Hochmoor ab dem Schuljahr 2014/15 als Teilstandort mit der Pankratius-Schule in einem Grundschulverbund fortzuführen. Die Pankratius-Schule wurde Stammschule des Grundschulverbundes.

Für die Stammschule wurde ein zwei- bis dreizügiger (bedarfsgerechter) Schulbetrieb festgelegt, für den Teil-standort ein einzügiger Schulbetrieb pro Jahrgang.

Deutlich gemacht worden war damals, dass eine Fortführung der Schule auf dem Hochmoor in der bisherigen Form rechtlich nicht zulässig sei. Grund waren sinkende Schülerzahlen. Für eine Einzügigkeit wären mindestens 92 Schüler, jeweils 23 in jedem der vier Jahrgänge, erforderlich gewesen. Der Fortbestand der Schule auf dem Hochmoor konnte nur durch einen Grundschulverbund abgesichert werden.

Im November 2014 gab der Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport dem Grundschulverbund mit zehn Ja-Stimmen und fünf Enthaltungen nach intensiver Beratung den neuen Namen. Das Gremium hatte sich nach dem Vorschlag der Schule und der Schulkonferenzen orientiert.

Rektorin Birgit Knauer und ihr Team bitten nun darum, den Prozess einer Namensbezeichnung und Logo-Entwicklung des Grundschulverbundes neu anzugehen.

Dafür würde es mehrere Gründe geben, heißt es. Der jetzige Name bestehe lediglich aus einer Zusammensetzung der Bezeichnungen der beiden bisherigen Schulen und sei somit sehr lang. Logo und Name würden implizieren, dass beide Standorte getrennt betrachtet würden. Die Schule sei in den vergangenen sieben Jahren zusammengewachsen, habe ein neues Leitbild erarbeitet und sehe sich als eine Schule.

Grundsätzlich seien kurze und gut einprägsame Namen im schulischen Alltag immer von Vorteil, heißt es von Seiten der Schulleitung. Ein guter Schulname präge eine Schule und stifte Identität. Die Entwicklung und Stärkung der Identifikation mit der Schule werde bereits an beiden Standorten gelebt.

Die Erste Beigeordnete Kerstin Uphues kommentiert zum weiteren Vorgehen: „Es ist guter Brauch und ständige Praxis im Regierungsbezirk Münster, dass der Schulträger der Schule das Recht einräumt, den Namensvorschlag zu erarbeiten.“

Die vom Grundschulverbund Pankratius-Schule und der Schule auf dem Hochmoor erarbeitete neue Bezeichnung soll mit den jeweiligen Schulkonferenzen abgestimmt werden und zur abschließenden Entscheidung im Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport vorgelegt werden.

0 Vorab beschäftigt sich der Bezirksausschuss Hochmoor in seiner Sitzung am Dienstag (26. 10.) mit dem Thema. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Grundschule auf dem Hochmoor.