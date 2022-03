Einmal Ukraine und zurück

Am südpolnischen Grenzübergang Medyka kommen täglich tausende Menschen an, die vor Putins Krieg fliehen. Die meisten wollen nach Westen, um sich in Sicherheit zu bringen. Der Gescheraner Herbert Schellerhoff (53) hat die Grenze vor wenigen Tagen in Richtung Ukraine passiert. Dort standen Verwandte in der Autoschlange und kamen nicht mehr weiter. Gut vier Stunden dauerte die Exkursion jenseits der Grenze, bis er mit seiner Schwägerin, deren Kinder und seinem in der Ukraine lebenden Sohn zurück in Polen war. Seit Mittwoch sind alle wohlbehalten in Gescher und bei Schellerhoffs untergekommen. Wie es weiter geht? „Das wissen wir nicht“, so der Gescheraner. Alle hoffen, dass der Krieg schnell zu Ende geht und die Geflüchteten zurück in ihre Heimat können. Bis dahin bleibt die Sorge um die Menschen in den Kriegsgebieten.

Seit 15 Jahren ist Schellerhoff mit einer Ukrainerin verheiratet. Seine Frau Iryna stammt aus Iwano-Frankiwsk in der Westukraine, etwa 600 Kilometer von Kiew entfernt. Sorgen um die Angehörigen habe sie sich schon lange gemacht. Als Putin die Provinzen Donezk und Luhansk als selbstständig anerkannte, habe ihr Onkel gesagt: „Es gibt Krieg.“ So war es letzte Woche Donnerstag. Hals über Kopf brachen ihre Schwester Natalia mit den Kindern Max (13) und Sofia (10), Schellerhoffs Sohn Sebastian und dessen Opa Leonid mit dem Auto Richtung Grenze auf. Ihr Mann hatte sich schon Tage zuvor aufgemacht, um nicht zur Armee zu müssen, und befindet sich jetzt in Tschechien. 35 Kilometer vor der Grenze war Stauende – es ging nur noch meterweise voran. In Gescher machte sich Herbert Schellerhoff zusammen mit Peter Mrozinski aus Borken auf den Weg, um die Verwandten abzuholen. Ein langwieriges Unterfangen. Zwölf Kilometer vor der Grenze ging es nicht weiter.

„Vier Tage haben wir gewartet, im Auto übernachtet“, schildert der Gescheraner die Situation. Die Wartezeit hätten sie genutzt, um der Caritas beim Transport von Hilfsgütern vom Sammelplatz zur Grenze zu helfen. Am Dienstag habe er für sich entschieden: „Ich gehe rüber und hole unsere Leute da raus“. Nachdem sich Schellerhoff grünes Licht von seiner Frau geholt hatte, ließ er sich mit einem Polizeibus bis zur Grenze bringen. „Angst hatte ich nicht“, erzählt er. Seine polnisch-ukrainischen Sprachkenntnisse halfen ihm weiter. Zu Fuß passierte Schellerhoff die Grenze – dazu genügte ein Reisepass – und konnte dort mit einem Taxibus die Pkw-Schlange entlangfahren, bis er den blauen Skoda seiner Schwägerin entdeckt. Da war die Wiedersehensfreude groß. Unmittelbares Kriegsgeschehen erlebte der Gescheraner nicht, wohl aber den Aufbau einer Panzersperre auf der Straße. Und viel Verzweiflung.

Doch wie rauskommen? Schellerhoff fuhr an der Pkw-Schlange vorbei nach vorne, wurde aber von der Polizei abgewiesen. Opa Leonid stieg aus und entschloss sich, die Grenze auf eigene Faust zu Fuß zu überqueren. Schellerhoff reihte sich wieder am alten Platz in der Kolonne ein. Beim zweiten Versuch überzeugte er einen anderen Polizisten mit der erfundenen Geschichte, das Auto bei einem Bekannten in einem Dorf an der Grenze abstellen zu wollen. „Hat geklappt“, schmunzelt Schellerhoff. Nach weiteren zwei Stunden mit Kontrollen rollte das Auto auf polnischen Boden – in Sicherheit.

Rund 700 Kilometer lenkte Schellerhoff das Auto mit den Geflüchteten Richtung Görlitz, wo sein Bruder Detlev Schellerhoff ihm entgegengekommen war, um einen Fahrerwechsel zu ermöglichen. Am Mittwochnachmittag waren alle wohlbehalten in Gescher an der Liebigstraße – die Schwestern Iryna und Natalia konnten sich in die Arme nehmen. Aber gut ist damit noch gar nichts. „Wie es weiter geht, wissen wir nicht“, sagt Schellerhoff, der die Geflüchteten bei der Stadt Gescher angemeldet hat. Täglich verfolgen sie die Nachrichten aus der ukrainischen Heimat, immer verbunden mit der Sorge um die Angehörigen, die noch dort sind. Der Flughafen bei Iwano, zehn Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt, sei bereits von den Russen bombardiert worden, weiß Iryna Schellerhof. Sie hofft, dass die vom Westen verhängten Sanktionen rasch wirken und das bringen, was (fast) alle wollen: Frieden.