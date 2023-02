Eintrittskarte für Fördermittel

Das jahrelange Ringen um den Umgang mit dem 219 Kilometer langen Wirtschaftswegenetz ist offenbar beendet. Einstimmig hat der Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt (ILU) am Donnerstagabend ein „Ländliches Wegenetzkonzept“ verabschiedet, das Handlungsempfehlungen für jeden einzelnen Weg enthält und nach der Anerkennung durch die Bezirksregierung den Zugang zu Fördermitteln des Landes eröffnet. Unmittelbar danach sollen drei Wirtschaftswege zur Förderung angemeldet werden (siehe weiteren Bericht) – Fachbereichsleiter Uwe Wißmann zeigte sich zuversichtlich, dass zumindest für ein Projekt in diesem Jahr schon Mittel nach Gescher fließen. „Wir müssen Daumen drücken“, meinte er. Bis zu 500 000 Euro pro Einzelmaßnahme sind möglich.

Die ILU-Sitzung war gleichzeitig die Abschlussveranstaltung zur Konzepterstellung, an der die Bürger beteiligt worden sind. Von dieser Seite seien 13 Kommentare zu über 30 Wegeabschnitten gekommen und teilweise ins Konzept eingearbeitet worden, erläuterte Eduard Schwarz von der Ge-Komm GmbH (Gesellschaft für kommunale Infrastruktur). Er skizzierte den Prozess der Konzepterstellung, die wichtigsten Ergebnisse und die weiteren Schritte. Das Bürgerportal www.wirtschaftswegenetz.de bleibe abrufbar, sodass alle Anregungen und Stellungnahmen weiterhin eingesehen werden könnten.

Ein Kernpunkt des Konzeptes ist die Kategorisierung der Wirtschaftswege in neun Gruppen, je nach Bedeutung. Gleichzeitig gibt es eine Ist-Wegesituation und eine Soll-Planung. „Bei den allermeisten Wegen ergibt sich keine Veränderung der Einstufung“, so Schwarz. Nur bei etwa 23,3 der insgesamt 219 Kilometer unterscheide sich die Kategorisierung im Rahmen der Ist-Analyse vom Soll-Konzept. Etwa 7,8 Kilometer müssten künftig nicht mehr als Weg geführt werden. Hier biete sich ein Verkauf an, eine ökologische Aufwertung oder die Bildung eines Pools für Grundstückstausche.

Ein vergleichsweise hoher Anteil der Wirtschaftswege in Gescher (177 km) sei asphaltiert, so Schwarz. Hinzu kämen gut 17 km Schotterwege und 24 km Feld- und Graswege. Etwa zwei Drittel des vorhandenen Netzes sei in Ordnung oder lasse sich mit kleineren Maßnahmen in Schuss bringen, beim anderen Drittel sei eine Gesamtsanierung erforderlich. „Unser Konzept zeigt auf, bei welchen Wegen es sich lohnt, Geld in die Hand zu nehmen“, sagte Schwarz. Für jeden Meter Weg im Außenbereich gebe es eine konkrete Empfehlung.

All das kostet viel Geld und werde sich nur mit Fördermitteln umsetzen lassen, so der Planer. Allein für die Bestandserhaltung müsste die Stadt Gescher jährlich 472 000 Euro aufwenden – ohne Verbesserungen der Wege-Qualität. Den Aufwand für Sanierungen bezifferte Schwarz mit 1,9 Millionen Euro kurzfristig, 1,2 Millionen Euro mittelfristig und 4,5 Millionen Euro langfristig. Für Rückbauten über einen Zeitraum von 20 Jahren seien mindestens acht Millionen Euro anzusetzen.

Das fertige Wegenetzkonzept sei die Eintrittskarte für Fördermittel aus dem Programm „Modernisierung ländlicher Infrastruktur“. Auf Nachfrage aus der Zuhörerschaft erklärte Schwarz, dass die Stadt Gescher mehrere Anträge stellen könne, aber immer den jeweiligen Eigenanteil mitbringen müsse. Weil Gescher Leader-Region sei, liege die mögliche Förderquote sogar bei 70 statt 60 Prozent, ergänzte Bürgermeisterin Anne Kortüm. Josef Haveresch regte an, bei der Sanierung von Wegen künftig Haltebuchten für den Begegnungsverkehr vorzusehen.

Am Ende wurde das Wegenetzkonzept einstimmig auf den Weg gebracht. Es soll nun zur Anerkennung bei der Bezirksregierung Münster eingereicht werden.