Elektrogefährte kommen gut an

Gescher

Einen Volltreffer gelandet hat das Stadtmarketing mit seinem neuen Mobilitätsangebot für Touristen und Einheimische. „Die Nachfrage nach der Berkel.Bed.Box ist riesengroß“, freut sich Birgit Meyer vom Marketing-Team. Der Fahrrad-Camper, bei dem die Ausflügler ihr kleines Zuhause im Schlepptau eines E-Bikes haben, sei sehr beliebt. Vor allem die Wochenend-Termine rund um die sogenannten Brückentage seien sehr begehrt. So könnten die Arbeitnehmer unter den Nutzern mit nur einem Urlaubstag in ein langes Wochenende starten, das mit einem Feiertag am Donnerstag beginnt.

Von Manuela Reher