Gescher

Zufriedene Gesichter beim Prinzen-Frühschoppen in der Karnevalshalle. Die Umzüge in Gescher am Samstag und Sonntag sind gut gelaufen, so der Tenor bei den Stadtkarnevalisten. Prinz Keke I. (ter Braak) rückte mit den Nachbarn von Schultenrott/Waldfrieden an und äußerte sich im Interview mit Redakteur Jürgen Schroer.