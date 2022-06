Nach der Zeit ohne Schützenfeste Zeit brannten die Schützen darauf, endlich wieder ausgelassen zu feiern. Rund 250 Schützen traten am Morgen an, um gemeinsam zur Vogelstange zu marschieren. „Das war schon rekordverdächtig“, meinte André Tubes. Dies sei wohl auf die geänderte Festfolge zurückzuführen, meinte er. Die enorme Beteiligung schlug sich direkt auf die ausgelassene Stimmung nieder. Mit dazu bei trug der Musikzug Gescher. e.V., der für die musikalische Untermalung verantwortlich zeichnete. Bürgermeisterin Anne Kortüm oblag es, den ersten gezielten Schuss auf das hölzerne Federvieh abzugeben, Kaiser Werner Kersting und Vorstandsmitglieder schlossen sich an. Ohne große Pausen war immer wieder das Knallen der Flinte zu hören. Die Schießmeister Holger und Dominik Winking und Matthias Kröger mussten die Flinte immer wieder neu laden.

Spannend wurde es gegen 14 Uhr. Drei hartnäckige Anwärter kristallisierten sich aus der enormen Schützenschar heraus. Dabei gaben sich Jörg Ammerschuber, Rolf Kesselmann und Ludwig Brinkmann wortwörtlich die Flinte in die Hand. Punkt 14.11 Uhr holte letzterer mit dem 384. Schuss unter dem Applaus des Schützenvolkes schließlich den Rest des Vogels von der Stange. Unter dem Jubel des Volkes ließ man den neuen König hochleben. „Heute ist unser Ludwig ganz groß“, zeigte sich Präsident Thomas Kersting begeistert.

Mit dem Königsschuss machte sich Brinkmann, der in diesem Jahr 70 Lebensjahre zählt, selbst ein Geschenk. Als Kassierer gehörte Brinkmann viele Jahre zum geschäftsführenden Vorstand der Gilde und legte erst kürzlich sein Amt in jüngere Hände. „Jetzt habe ich auch endlich mal Zeit, König zu werden“, resümierte er. Dass er überhaupt zum diesjährigen König proklamiert würde, damit habe er überhaupt nicht gerechnet, habe er sich doch erst an der Vogelstange entschieden mitzuschießen, so der Inhaber vom Campingplatz „Brinkmann’s Hof“. Jetzt geht er als „Harwicker Sonnenkönig“ in die Annalen der Gilde ein.

Unter dem Motto „Neustart – gemeinsam Herausforderungen meistern“ feierten die Ludgerus-Schützen ein rundum gelungenes Schützenfest. Am Abend wurde das Königspaar Ludwig Brinkmann und Carmen Narr bis in die tiefe Nacht im Festzelt gebührend gefeiert.