Energiemanager soll gegensteuern

Wie in privaten Haushalten entwickeln sich die Energiekosten für die Stadt Gescher zu einem „gewaltigen Brocken“. Kämmerer Christian Hübers rechnet für 2023 mit einer nahezu Verdreifachung der Ausgaben für Strom und Gas auf knapp 1,2 Millionen Euro. Im Ausschuss für Infrastruktur, Landwirtschaft und Umwelt (ILU) informierte er über die zu erwartende Entwicklung. Gleichzeitig wird aber auch gegengesteuert: Auf Antrag der Grünen sollen Fördermittel für die Erweiterung des Energiemanagements im Rathaus beantragt werden. Dafür soll, begrenzt auf drei Jahre, eine zu 70 Prozent geförderte Vollzeitstelle geschaffen werden. Von einem erfolgreichen Energiemanagement erhoffen sich Politik und Verwaltung eine Reduzierung der Verbräuche um zehn bis 20 Prozent. Außerdem will die Stadt Gescher Fördermittel für eine kommunale Wärmeplanung beantragen.

Aufgrund der Arbeitsbelastung im Gebäudemanagement ist der Energiebericht 2021 noch nicht fertig. Das sorgte für Kritik: Das Thema werde in der Verwaltung offenbar „stiefmütterlich behandelt“, monierte Stephan Pierk (Grüne). In der März-Sitzung des ILU-Ausschusses soll der Bericht nun vorgelegt werden. Beim Strom, informierte Hübers, seien im laufenden Jahr 308 000 Euro eingeplant, für 2023 seien Kosten von 909 000 Euro zu erwarten. Etwa ein Drittel des Verbrauches entfalle auf die städtischen Schulgebäude. Mögliche Spar-Effekte bei der Straßenbeleuchtung durch die Umstellung auf LED seien noch nicht berücksichtigt, so Hübers. Beim Gas sei der Anstieg aufgrund laufender Verträger weniger stark, hier sei im Jahresvergleich ein Sprung von 200 000 auf 275 000 Euro zu erwarten.

Gut ins Bild passte da das Thema Energiemanagement. Es zielt darauf ab, kommunale Verbräuche mit intelligenten Messtechniken zu erfassen, transparent darzustellen und mittelfristig zu reduzieren. Die Verwaltung hat bereits begonnen, ein solches System für drei städtische Schulgebäude und das Rathaus einzuführen. Der Antrag der Grünen zielt auf eine Erweiterung des Energiemanagements mithilfe des Projektträgers „Zukunft – Umwelt – Gesellschaft“ (ZUG) ab. Ein einzustellender Energiemanager soll sich um alle Aufgaben in diesem Bereich kümmern. „Das ist eine dringliche und unerlässliche Aufgabe“, meinte Thomas Kemper (Grüne). Die Antragstellung mache auch deshalb Sinn, weil das Energiemanagement Pflichtaufgabe werden solle und Fördermittel dann wegfallen würden. Aus dem Ausschuss kamen Hinweise, dass die zusätzliche Stelle nur mit Förderzusage und auf drei Jahre begrenzt geschaffen werden dürfe. Stephanie Pohl (CDU) verwies darauf, dass eine Ausweitung des Stellenplanes eines Ratsbeschlusses bedürfe. Am Ende wurde die Beantragung der Fördermittel einstimmig beschlossen. Für die Schaffung der Stelle unter den genannten Voraussetzungen sprach sich der Ausschuss bei drei Gegenstimmen (CDU) und zwei Enthaltungen aus.

Auf Fördermittel hofft die Stadt auch, um über ein externes Büro einen kommunalen Wärmeplan erstellen zu lassen. Hier sei sogar eine 90-Prozent-Förderung möglich, so Klimaschutzmanager Christian Fleer. Es gehe darum, eine Bestandsanalyse vorzunehmen, eine Energie- und Treibhausbilanz zu erstellen und Einsparpotenziale aufzuzeigen. Ziel ist eine „klimaneutrale Wärmeversorgung“ bis 2045.

Weil die Sitzungsvorlage kurzfristig gekommen war und am Mittwochabend auch nicht allen ILU-Ausschussmitgliedern vorlag, wurde das Thema ohne Votum an Hauptausschuss und Rat weitergegeben.