Engagement verdient höchsten Respekt

(sk). „Ihr Engagement für Mitmenschen und Gesellschaft verdient Respekt und höchste Anerkennung“, so Bürgermeisterin Anne Kortüm während der Ehrenamtsgala im Crespello in Hochmoor. Gemeinsam mit Anne Trepmann verlieh sie den Ehrenamtspreis der Sparkasse Westmünsterland sowie die Heimatpreise. Abermals führte Theo Heisterkamp als Moderator durch die Veranstaltung.

Ein Ehrenamt, egal welches, erfordert viel Zeit, Kraft und Ausdauer, Verlässlichkeit und sicherlich auch manches Mal Nerven. Der Stadt liege viel daran, den zahlreichen Ehrenamtlern für ihr Engagement zu danken. Die Bürgermeisterin freute sich, dass sie unter dem Applaus der Gäste abermals etliche Gescheraner mit der Ehrenamtsnadel auszeichnen durfte. Zuvor waren die Gäste mit weihnachtlichen Klängen des Jugendblasorchesters Hochmoor empfangen worden.

Bei einem guten Essen sowie bunter Unterhaltung wolle die Stadt „einfach Danke sagen für die Zeit und die Kraft, die Sie in Gruppen, Vereinen, Verbänden oder in Privatinitiative einbringen“. Im Mittelpunkt des Abends stand die Verleihung des Heimat- und des Ehrenamtspreises. Diesen mit 3000 Euro dotierten Preis, gesponsert von der Sparkasse Westmünsterland, teilen sich der Imker Klaus Kreyelkamp sowie die Landfrauen. In der Laudatio erläuterte die Bürgermeisterin die Verdienste Kreyelkamps um das Imkerwesen und vor allem um die Errichtung und Betreuung des Bienenmuseums. Sein großer Einsatz für die Bienen und für das Bienenmuseum als bedeutender Teil des Museumshofes sei es wert, den 88-Jährigen mit dem Ehrenamtspreis auszuzeichnen, hieß es.

Die Landfrauen Gescher, vertreten durch Tina Bergmann und Martina Haveresch, konnten ebenfalls diesen Preis entgegennehmen. Hervorgehoben wurde, dass der Verband den Wert des ländlichen Raumes, die Interessen der Frauen für nachhaltige Lebensqualität und die Leistungen der Landwirtschaft im Dialog mit dem Verbraucher darstellt.

Den mit 5000 Euro dotierten Heimatpreis teilen sich drei Personen. Ziel des Preises sei es, „vorbildliche Praxisbeispiele und Aktivitäten in der Glockenstadt in besonderer Weise anzuerkennen“, so Anne Kortüm. Ausgezeichnet wurde Teresa Borgert, die in ihrem Projekt unter dem Titel „teca-Kunst-Kubus“ wöchentlich eine Bauminsel am Ebbingshof dekoriert. Thomas Kersting ist seit vielen Jahren als „Nikolaus“ unterwegs. Mit den mittlerweile 13 000 Euro, die er an Spenden eingesammelt hat, konnte er zahlreiche Vereine unterstützen. Sein Preisgeld will er dem Heimatverein sowie den Harwicker Ludgerus-Schützen spenden, sodass die durch Vandalismus entstandenen Schäden an den Schutzhütten beseitigt werden können. Dritter im Bunde ist der Hegering, vertreten durch Klemens Kersting. Durch die Anschaffung einer Drohne konnte der Hegering zahlreiche Rehkitze vor dem „Mähtod“ retten.

Eine besondere Ehrung erfuhren Christine und Isabell Dönnebrink, die durch ihr beherztes Eingreifen im Freibad ein Kind vor dem Ertrinkungstod retteten und so zu Lebensrettern wurden.

Für Kurzweil sorgte „Master Me“ alias Michael Schürkamp. Der Bauchredner, der sein Programm speziell auf das Ehrenamt abgestimmt hatte, begeisterte das Publikum, sodass mehrere Zugaben fällig waren.