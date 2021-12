Entscheidung fällt Anfang Januar

Noch ist offen, ob der Karnevalsumzug in Gescher am 13. Februar rollen wird oder nicht. Anders als in Nachbarorten wollen die Stadtkarnevalisten sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht festlegen, sondern die Entwicklung der pandemischen Lage in den nächsten drei Wochen abwarten. „Wir gehen derzeit davon aus, dass wir Prinzessin Marion in einem gebührenden Rahmen verabschieden können“, sagte Theo Heisterkamp, Präsident der Stadtkarnevalisten, gestern auf Anfrage. Anfang Januar werde sich der Gesamtvorstand – das sind knapp 20 Personen – mit der Situation befassen und dann in enger Abstimmung mit dem städtischen Ordnungsamt eine Entscheidung treffen. Dieser Fahrplan gilt, auch wenn gestern die Nachricht kam, dass der Sitzungskarneval in NRW abgesagt ist.

Schon 2021 ist der Karnevalsumzug in Gescher wegen Corona ausgefallen – Präsident Theo Heisterkamp hielt seine Ansprache zum Bacchus-Samstag auf dem verwaisten Rathausvorplatz, gefilmt von Ansgar Höing. Was 2022 stattfinden kann, ist noch offen.

In einem Schreiben informiert der Vereinsvorstand über den Sachstand. Die beiden Saalveranstaltungen im November seien gut gelaufen. „Auch mit etwas Abstand ist klar, dass es im Zusammenhang mit unseren Feiern keine auffälligen Corona-Infektionen gegeben hat“, so die Karnevalisten. Der Leiter des Ordnungsamtes, Marius Tegeler, habe sich lobend über die Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstaltungen geäußert. Der Dank gelte allen Aktiven und Akteuren, die im Vorfeld und an den beiden Abenden (Gala und Hells Bells) für einen tollen Ablauf gesorgt hätten.

Das nächste Highlight ist der Straßenkarneval Mitte Februar. Und da fallen die Weichenstellungen bei weiterhin angespannter Corona-Lage schwer: In Stadtlohn, Weseke, Rhede und Bocholt sind die Umzüge für 2022 bereits abgesagt worden. „Wir sehen momentan noch nicht die Notwendigkeit, über die Durchführung der beiden Umzüge in Gescher zu entscheiden“, teilt Heisterkamp den Mitgliedern mit. Bis dato gelte der Vorstandsbeschluss von August, wonach alles durchgeführt werden solle, was zum jeweiligen Zeitpunkt erlaubt sei. Die aktuelle Verordnung lasse die Durchführung von Umzügen jedenfalls noch zu.

Auf der anderen Seite brauchen Nachbarschaften und Cliquen, die einen Wagen bauen und beim Umzug präsentieren wollen, auch Planungssicherheit und Vorlauf. Deshalb haben sich die Karnevalisten die erste Januar-Woche als Zielmarke gesetzt, um final zu entscheiden, ob und wie der Straßenkarneval in Gescher stattfinden kann. Wie das unter den besonderen Pandemiebedingungen aussehen könnte, darüber haben sich die Karnevalisten bereits Gedanken gemacht. Vorstellbar seien flächendeckende Kontrollen durch die Karnevalisten am Zugweg (2G) mit Ausgabe von Bändchen, die dann auch in den Gaststätten gelten sollen. Gleichzeitig könnten auch für die Leute auf den Wagen strenge Reglementierungen gelten (2G oder 2G plus), so Heisterkamp. Oder, wenn das alles nicht möglich sein sollte, werden die Stadtkarnevalisten vielleicht mit ihren drei Wagen und einem neuen Prinzen (oder Prinzessin) durch die Stadt fahren, ohne dass am Straßenrand gefeiert wird. „Fest steht, dass wir keinen Alleingang unternehmen werden, sondern alles in enger Abstimmung mit dem städtischen Ordnungsamt planen werden“, kündigt Heisterkamp an und bleibt optimistisch.