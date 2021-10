Erinnerungen an die Stunde Null

„Im Krieg mussten Kinder früh erwachsen werden und hätten allen Grund gehabt, um ihre verpasste Kindheit zu weinen“. Das schreibt Otger Eismann, eines dieser Kriegskinder. Seine Kindheitserinnerungen hat der 1933 geborene Autor – in Gescher aufgewachsen und heute in Friesoythe lebend – in seinem Buch „Kinderjahre im Schatten des Hakenkreuzes“ niedergeschrieben. Jetzt erscheint der Nachfolgeband mit dem Titel „Frieden, was ist das eigentlich?“ Darin geht es um die Verwerfungen des unmittelbaren Kriegsendes, um die Besatzungszeit und das Erleben der ersten Nachkriegsjahre aus der Sicht von Kindern. Das Buch erscheint Anfang November und wird auch im örtlichen Buchhandel erhältlich sein.

Otger Eismann war das jüngste von insgesamt acht Kindern einer Gescheraner Familie – sieben Jungs, ein Mädchen. Drei seiner Brüder, Karl, Bernhard und Martin, starben im Krieg und sind auf dem Cover seines ersten Buches abgebildet. Viele Gescheraner interessierten sich 2020 für die Kindheitserinnerungen des früheren Glockenstädters, der als Lehrer und Diakon tätig war. Der Erfolg des Buches habe ihn bewogen, einen Nachfolgeband zu schreiben. Eismann: „Als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging und die Eltern von Frieden sprachen, fragten wir Kinder uns: Frieden, was ist das eigentlich?“ Der 88-Jährige schildert persönliche Erinnerungen, lässt aber auch andere Zeitzeugen zu Wort kommen. Es geht etwa um die Jahre 1944 bis 1950.

Die Stunde Null, da sind sich die Nachkriegskinder von damals einig, brachte nicht den ersehnten Frieden, auch wenn die Waffen schwiegen. Es dauerte, bis das zarte Pflänzchen Demokratie wachsen konnte und stark wurde. Im Buch geht es um das Verhältnis der Siegermächte zur deutschen Bevölkerung, um die wirtschaftlichen Nöte der Menschen, besonders der Millionen Flüchtlinge und Vertriebenen, die Schaffung einer neuen Währung als Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität und die Verwirklichung neuer demokratischer Strukturen.

Der geografische Rahmen des Buches ist das Westfälische und Oldenburgische Münsterland. Es gliedert sich in vier Teile. Unter dem Titel „Bis zum bitteren Ende“ kommen Zeitzeugen zu Wort, die die sinnlosen Kämpfe der letzten Kriegsphase und die Stunde Null erlebt haben. Teil B beschreibt traurige Soldaten- und Familienschicksale. Im nächsten Kapitel geht es um den Umgang der Sieger mit den besiegten Deutschen und deren vorsichtige Annäherung. Der letzte Teil beschreibt den „Aufbruch in eine neue Zeit“ mit der Gründung der Bundesrepublik. „Ich hoffe, es ist mir gelungen, ein Spiegelbild jener dramatischen Jahre zu schaffen, die nach einer bedingungslosen Niederlage entscheidend waren für das Gelingen einer neuen, hoffnungsvollen Zukunft“, so Eismann. Sein Buch widme er allen aus Gescher und Friesoythe stammenden Menschen, „die durch das Kriegsgeschehen des Zweiten Weltkrieges ihr Leben verloren haben“. Dazu zählten die vielen Gefallenen und in Kriegsgefangenschaft Verstorbenen, sowie die zahllosen zivilen Opfer des Bombenkrieges.

7 Das Buch „Frieden, was ist das eigentlich?“ erscheint in Kürze und kann ab sofort in der Buchhandlung „Ihr Buchladen“ vorbestellt werden. Preis: ca. 15 Euro.