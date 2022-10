Erlös hilft Mensch und Tier

Während ein Drittel in der Schule bleibt, konnten sich nun zwei Institutionen über die finanzielle Zuwendung freuen: Julias Tierheim in Ahaus und der Kreisverband Borken vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Tierheimleiterin Julia Rehermann hat schon eine sehr konkrete Idee für die Verwendung der Spende: „Wir wollen bei uns die Hundehütten isolieren.“ Angesichts der explodierenden Energiepreise eine wichtige Maßnahme.

In einem direkten Zusammenhang steht auch das zweite Projekt, das DRK kümmert sich um Menschen aus und in der Ukraine. Jürgen Rave, Leiter des Rettungsdienstes beim Roten Kreuz im Kreis Borken, war dieses Jahr schon selbst für 14 Tage im Kriegsgebiet. Seine erschütternden und berührenden Ausführungen bestätigten dem Schülersprecherteam Lea Buckting und Malte Ackermann, dass die Spende an das DRK sehr wichtig ist. Das Rote Kreuz hilft nicht nur den Kriegsopfern in der Ukraine, sondern auch den Geflüchteten in Deutschland. Um den Menschen in den Massenunterkünften ein Stück Heimat zurückzugeben, plant das DRK, dass ukrainische Spezialitäten von Ukrainern, die in Privatunterkünften untergekommen sind, gekocht werden. Der Sponsorenlauf, der in dieser Form erstmalig an der Gesamtschule durchgeführt wurde, kann gerne wiederholt werden, heißt es.