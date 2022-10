Eröffnung im Januar angepeilt

Gescher

Am Borkener Damm ist ein neues Aushängeschild für die Glockenstadt entstanden, das ab 2023 in die Region ausstrahlen wird. Der Theater- und Konzertsaal ist mit Millionen-Aufwand und Fördermitteln in ein multifunktionales Veranstaltungszentrum verwandelt worden. Die Verwaltung geht davon aus, dass die Restarbeiten bis zum Jahresende erledigt sind, sodass der Saal Anfang 2023 eröffnet werden kann. Damit der Saal bestmöglich genutzt wird, möchte die Stadt Gescher einen Veranstaltungsmanager und einen Techniker – jeweils mit halber Stelle – beschäftigen. Außerdem muss eine Nutzungs- und Entgeltordnung verabschiedet werden. Mit beiden Themen befasst sich am Mittwoch (26. 10.) der Ausschuss für Generationen, Familie, Bildung, Kultur und Sport (öffentliche Sitzung ab 18 Uhr im Rathaus).

Von Jürgen Schroer