Erstmals mehr Jungen geboren

179 Geburten in 2021 beurkundet / Bevölkerung in Hochmoor um 119 Einwohner gewachsen

Nach den Erhebungen des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland mindestens seit 1946 mehr Jungen als Mädchen geboren. Warum das so ist, können die Mathematiker allerdings nicht erklären. Seit dem Jahr 2016 werden in den Listen übrigens auch Neugeborene mit unbestimmtem Geschlecht registriert – 2020 gab es aber keinen solchen Eintrag. Und auch für Gescher gab es in 2021 keinen solchen Eintrag, wie Jürgen Tubes mitteilt.

In 2021 hat das Standesamt Gescher zusätzlich vier Nachbeurkundungen vorgenommen. Dabei handelte es sich um Kinder, die im Ausland geboren wurden.

Viele Eltern hätten für ihren Nachwuchs altbekannte Vornamen gewählt. Die beliebtesten Vornamen bei den Mädchen waren Hanna, Mia und Paula. Bei den Jungen waren es Finn, Hannes und Johann. Im Jahre 2020 standen Lisa und Ida ganz oben auf der Hitliste. Bei den Jungen waren damals Anton, Ben, Elias und Mats sehr beliebt.

Auch wenn die Zahl der Geburten in Gescher leicht gestiegen ist, bedeutet das nicht, dass sich die Einwohnerzahl erhöht hat. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. In Gescher waren am 31. Dezember 2021 insgesamt 17 337 Personen gemeldet. Das waren 34 Menschen weniger als im Vorjahr, als am 31. Dezember 2020 insgesamt 17 371 Einwohner verzeichnet wurden. Blickt man allerdings nur auf Hochmoor, stellt man fest, dass dort die Anzahl der Einwohner um 98 gestiegen ist. Hatte der Gescheraner Ortsteil im Jahr 2020 nur 2015 Einwohner, zählte man in 2021 bereits 2117 Hochmooraner.

Einfluss auf die Bevölkerungsstatistik hat auch die Zahl der Sterbefälle. Deren Anzahl in Gescher lag 2021 bei 191 Menschen. In 2020 wurden 180 Sterbefälle gemeldet – und damit elf weniger als im Vorjahr. Von den 191 Sterbefällen wurden in Gescher 116 beurkundet. In 2020 waren es 96. „Die anderen Personen sind zum Beispiel in Krankenhäusern verstorben und dementsprechend in einem anderen Ort beurkundet worden“, kommentiert Jürgen Tubes.

Dass der Anteil der in Gescher beurkundeten Todesfälle vergleichsweise hoch sei, könne darauf hindeuten, dass die Menschen einerseits zu Hause oder in einem Pflegeheim gestorben seien und andererseits auch hoch betagt gewesen seien. „Eine Übersterblichkeit wegen der Corona-Pandemie kann man aus den Sterbefall-Zahlen wohl nicht ablesen“, sagt Jürgen Tubes.

Auch durch Neubürger und solche, die der Stadt Gescher den Rücken kehren, kommt Bewegung in die Bevölkerungsstatistik. Im Jahre 2021 sind 332 Personen aus Gescher weggezogen. Gleichzeitig sind 451 Personen zugezogen, was die Bevölkerung wieder um 119 Personen hat wachsen lassen.

Der Ausländeranteil in der Glockenstadt ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen: von 6,17 auf 6,27 Prozent. Im Jahre 2020 zählten 1071 Menschen zu dieser Gruppe; in 2021 waren es bereits 1088 Personen.

101 Lenze zählt derzeit die älteste Einwohnerin von Gescher. Der älteste Gescheraner ist 96 Jahre alt.