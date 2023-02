Es geht nicht nur um Verzicht

Das erste Mal seit der Corona-Pandemie finden wieder die Fastenpredigten in der Pankratiuskirche statt. „Ich bin sehr froh darüber, dass die Gemeinde in diesem Jahr für die Termine in der Fastenzeit gut besetzt ist“, sagt Pastor Hendrik Wenning. Unter dem Motto „Kirchenkrise – Glaubenskrise – synodaler Weg“ finden während der Fastenwochen drei Predigten im Rahmen von drei Wortgottesdiensten in der Pfarrkirche St. Pankratius statt. Die Gottesdienste beginnen immer dienstags um 19.30 Uhr. Der Pfarreirat der Gemeinde hat in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk (KBW) drei Fastenprediger gewonnen.

Am morgigen Dienstag (28. 2.) beginnt der Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Jürgens aus Ahaus unter dem Motto „Glauben mit und trotz der Kirche: Dranbleiben!“. Jürgens ist Autor mehrerer Bücher, in denen er sich teilweise kritisch mit der Katholischen Kirche auseinandersetzt. Am darauffolgenden Dienstag (7. 3.) hält Katharina Kluitmann (ehemalige Vorsitzende der Deutschen Ordensobernkonferenz) eine Predigt unter dem Titel „Eine Taufe, eine Würde. – Konsequenzen synodaler Wege“.

„Für uns war es wichtig, eine Frau dabeizuhaben“, sagt Wenning in Anbetracht der ansonsten eher wenig sichtbaren Frauen in der Katholischen Kirche. Die dritte Predigt am 14. März hält Thomas Sternberg aus Münster. Er hat sich lange Zeit im Präsidium des „Synodalen Weges“ engagiert und gilt als einer der Initiatoren des Projekts.

Ebenfalls während der Fastenwochen läuft die Fastenaktion des Bischöflichen Hilfswerks Misereor unter dem Motto „Frau. Macht. Veränderung.“, bei der Frauen aus Madagaskar in den Mittelpunkt gestellt werden.

Für Wenning bedeutet die Fastenzeit nicht nur, auf Dinge zu verzichten. „Es geht vor allem darum, sich zurückzubesinnen“, sagt er. Er selbst werde versuchen, besonders mittwochs und freitags auf Fleisch zu verzichten. Ute Kröger-Schlemmer vom KBW sieht die Fastenzeit als eine Zeit, die dafür genutzt werden sollte, sich selbst etwas Gutes zu tun. „Ich werde mir mehr Zeit für mich nehmen. Zum Beispiel öfter spazieren gehen.“ Wenning meint, dass heute definitiv weniger gefastet werde als früher. „Das liegt leider am allgemeinen Bedeutungsverlust des Glaubens“, sagt er. Die Fastenzeit sei aber nicht nur eine Sache für Gläubige. Nicht-Gläubige könnten die Zeit ebenso nutzen, um sich zurückzubesinnen.

Einen Tipp gibt Wenning, wie Eltern ihren Kindern die Fastenzeit näherbringen könnten. „Einfach alle Süßigkeiten, die man während der Fastenwochen gegessen hätte, in einem Glas sammeln und dann an Ostern öffnen und den Tag damit feiern.“ So wäre die Fastenzeit mit einer Belohnung verbunden.