„Es werde Licht“ – mit weniger Strom

„Zwischen acht und vierzehn, nach außen hin die erste“, spricht Tom Döking, Auszubildender bei Elektro Niehoff (Weseke), ins Funkgerät. Etliche Meter höher, über dem Gewölbe der Pankratiuskirche, weiß Elektromeister Christoph Konert nach diesem Hinweis, dass er die richtige Strippe in Händen hält. Wenig später lässt er das Kabel der Pendelleuchte durch die Öffnung in der Decke nach unten gleiten – Döking nimmt sie in Empfang und legt sie vorsichtig auf die Kirchenbank. Die Hälfte dieser Leuchten ist gestern demontiert und abgeholt worden. „Auch wenn sie noch gar nicht so alt sind: Wir müssen unsere Lampen auf LED-Technik umrüsten“, erläutert Pfarrer Hendrik Wenning. In etwa drei Wochen soll die Umstellung erledigt sein. Bis dahin müssen die Gottesdienstbesucher mit reduzierter Beleuchtung auskommen, weil sich jeweils die Hälfte der Pendelleuchten bei der Umrüstungsfirma befindet.

Rund 100 000 Euro kostet die Maßnahme, wobei das Bistum Münster den Löwenanteil trägt. „Dankenswerterweise“, freut sich Wenning. Ganz neue Lampen anzuschaffen sei keine Option, das wäre noch viel teurer geworden. Insgesamt sind es über 60 Leuchtstellen innerhalb und außerhalb der Kirche, die modernisiert werden. Teilweise werden die alten Halogenstrahler durch neue LED-Strahler ersetzt. Bei den Pendelleuchten ist Umrüstung angesagt: In zwei Etappen werden sie von einer Fachfirma mit dem neuen Leuchtmittel ausgestattet. Der Hintergrund ist klar: „Es geht um Energieeinsparung“, erläutert Wenning. Wie stark der Stromverbrauch durch die Modernisierung sinken werde, wisse er nicht. Konert ergänzt: Das lasse sich schlecht schätzen, aber die Einsparung werde deutlich sein.

Neben der Effizienz bietet die neue Technik zusätzliche Möglichkeiten. So werden die Pendelleuchten dimmbar sein und sich einzeln ansteuern lassen. Verschiedene Szenarien – beispielsweise für Festhochämter, Taufen oder Werktagsmessen – lassen sich programmieren und per Schalttafel von der Sakristei aus bedienen. „Das funktioniert jetzt schon“, sagt Wenning. Künftig lasse sich die Beleuchtung aber noch zielgerichteter und anlassbezogener einstellen. Ob es sinnvoll sei, die Helligkeit in der Kirche generell zu erhöhen, müsse man ausprobieren. „Eigentlich passt es so, wie wir es haben“, findet Wenning. Bewusst habe man sich nicht für eine teurere LED-Technik entschieden, die zusätzliche Lichtspiele ermögliche. Hier seien die mobilen Strahler, über die die Kirchengemeinde verfüge, völlig ausreichend.

Über dem Gewölbe schreitet Elektrikmeister Konert unterdessen zur nächsten Aufhängung. Hier ist in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet worden, denn jede Pendelleuchte verfügt über genügend Leitungsreserve, sodass sie problemlos herabgelassen und eine Etage tiefer vom Kollegen in Empfang genommen werden kann. Eine Restleitung hängt weiterhin von der Kirchendecke herab: Hier können die Lampen nach der Umrüstung wieder hochgezogen werden. Anschließend wird die Verdrahtung geändert, um das neue Leuchtsystem in die vorhandene Steuerung einzubinden. Ab November fließt dann deutlich weniger Strom, wenn es in der Pankratiuskirche heißt: „Es werde Licht...“