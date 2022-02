Extralanger Hingucker auf Rädern

Wenn dieses Auto irgendwo hält, gucken die Leute. „Das kann man überall beobachten, ob in Gescher oder Köln“, schmunzelt Roland Ahlert. Er ist einer von drei ehrenamtlichen Chauffeuren, die regelmäßig mit einer weißen Stretchlimousine, 8,60 Meter lang und mit getönten Scheiben, durch die Gegend cruisen. Manche erwarten vielleicht, dass ein echter Promi aus dem Lincoln steigt, andere sind einfach neugierig und wollen mal sehen, wie’s drinnen ausschaut. Privatleute können diese Limousine gegen eine Spende mieten, aber der Hauptzweck ist ein anderer: Der Gescheraner Verein Herzensträume e.V., der kranken Menschen (nicht nur Kindern) Träume erfüllt, ist Eigentümerin des extralangen Fahrzeuges und setzt es für seine Aktionen ein. „Das passt einfach zu einem perfekten Tag, den wir der jeweiligen Person bieten wollen“, erläutert Ahlert.

In den ersten Jahren musste sich der Verein die Limousinen für Traumerfüllungen bei einem Kölner Anbieter ausleihen und dafür jedes Mal bezahlen. Das änderte sich 2015, als sich ein „edler Spender“ fand, der die Anschaffung der gebrauchten Limousine ermöglichte. Der Spender möchte nicht genannt werden und ist auch im Verein nur wenigen bekannt, erzählt Ahlert. Gebaut wurde das Auto 2004 in den USA und ist in den ersten Jahren über die Straßen Kaliforniens gerollt. Jetzt, mit mittlerweile 400 000 Kilometern auf dem Tacho, steht die Limo auf einem Hof im Außenbereich und lenkt die Blicke bei Fahrten durchs Münsterland auf sich.

„Man sitzt sehr komfortabel“, weiß Ahlert. Der Lincoln – 4,2 Liter Hubraum, 210 PS – ist luftgefedert und bietet im Innenraum eine Lederausstattung und viel Platz. In der eingebauten Bar werden Getränke über die Klimaanlage gekühlt. Über eine Audioanlage kann man seine Wunsch-Musik abspielen. Es gibt auch eine Videoanlage, aber die ist zurzeit defekt. Bis zu acht Personen finden im schwarz verkleideten Innenraum Platz und können es sich hier gutgehen lassen. Vor Corona war die schmucke Limousine mehrmals im Monat im Einsatz, berichtet Ahlert. Ob Hochzeit, Geburtstag, Junggesellenabschied, Stammtisch-Ausflug oder einfach eine Jux-Tour mit Freunden – die Stretchlimousine wird zu vielfältigen Anlässen eingesetzt. Dabei gibt es keine festen Tarife, aber Spenden-Vorgaben: „Die Kosten für das Fahrzeug müssen natürlich gedeckt sein, und es soll noch etwas für die Vereinskasse übrig bleiben“, so Roland Ahlert.

Der 50-Jährige ist eher durch Zufall zu Herzensträume gekommen, als der Stammtisch seiner Frau eine Limo-Tour buchen wollte und kein Fahrer Zeit hatte. Das war 2016. „Da bin ich eingesprungen – und weil’s Spaß macht, bis heute dabeigeblieben“, schmunzelt der Gescheraner. Im Laufe der Zeit hat er schon einiges erlebt, etwa eine Tour von Theaterfreunden, die sich mit der Stretch-Limo zu einer Aufführung in Köln kutschieren ließen. Aber auch die 18-Jährigen, die sich nach einer Geburtstags-Runde spontan zum „Index“ nach Schüttorf bringen ließen, sind ihm im Gedächtnis geblieben. „Man lernt sehr unterschiedliche Leute kennen, aber die sind immer gut drauf“, hat Ahlert festgestellt. Das gilt auch für jene, denen der Verein mit einer Traumerfüllung Kraft für den Kampf gegen Krankheit geben möchte. Unlängst hat Ahlert eine 20-Jährige gefahren, die einmal ein professionelles Fotoshooting erleben wollte. „Das war ein schönes Erlebnis“, so Ahlert.

Alle Infos rund um Traumerfüllungen und Limo-Mietfahrten finden Interessierte auf der Vereins-Homepage: | herzenstraeume.de