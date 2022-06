Fahrradakku in Brand geraten

Zwei Menschen sind am Montag bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Margeritenweg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bestand keine Lebensgefahr. Gegen 16 Uhr war die Feuerwehr Gescher zu dem Brand gerufen worden.

Zwei Personen in Haus am Margeritenweg schwer verletzt

Unter Atemschutz gelangten die Feuerwehrleute in das Obergeschoss des Hauses am Margaritenweg,

Vor Ort befanden sich zwei Personen auf einem von der Straßenseite abgewandten Balkon. Die Wohnung im ersten Obergeschoss war verraucht. Sofort wurde eine Menschenrettung eingeleitet, wie Feuerwehrsprecher Ralf Beuker mitteilte. Dazu wurde zunächst eine tragbare Leiter an den Balkon gestellt und die Personen betreut. Zeitgleich drang ein Trupp unter Atemschutz in die Wohnung ein. Die beiden Personen wurden mit einer Fluchtmaske durch die Wohnung über die Treppe nach draußen geführt. Dort wurden sie vom Rettungsdienst weiter versorgt und kamen zur weitern Untersuchung mit zwei Rettungswagen ins Krankenhaus.

Ein Hund wurde über die Leiter nach draußen gebracht. Der Vierbeiner kam zunächst ins Tierheim.

Die Feuerwehr sorgte sich sofort um die Verpuffung, bei der ein Fahrradakkus in Brand geraten war. Das Feuer hatte die Couch in Brand gesetzt. Die Bewohner konnten das Feuer mit einem Pulverlöscher eindämmen. Die Feuerwehr brachte den explodierten Akku nach draußen und setzte diesen in einer leeren Mülltonne unter Wasser. Zudem wurde die in Brand geratene Couch nach draußen gebracht. Anschließend wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Die Wohnung ist zunächst unbewohnbar. Auch die Bewohner im zweiten Obergeschoss sind zunächst nicht wieder in ihre Wohnung zurückgekehrt. Die Feuerwehr war mit 26 Kräften unter Leitung von S. Theßeling im Einsatz.