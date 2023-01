Fahrradkeller hat sich deutlich gelichtet

Nur ein paar Fahrräder hängen an ihrem Vorderrad an den Haken im Kellerraum des Rathauses. Die linke Seite ist komplett leer. „Sonst war es hier vor Rädern schon mal zum Bersten voll“, sagt Claudia Schindele und blickt sich im Fundkeller um. „Ich finde, es ist ruhiger geworden“, sagt die Sachbearbeiterin und auch Standesbeamter Jürgen Tubes beobachtet im Hinblick auf Fundsachen einen Trend: „Fahrräder haben wir deutlich weniger.“ 203 Fundsachen und -tiere sind dem Bürgerbüro der Stadt Gescher 2022 gemeldet worden. 2021 waren es noch 166 Fundobjekte.

Eine mögliche Erklärung für die Zunahme könnte in der pandemischen Lage liegen. Die Menschen gehen wieder häufiger aus und verlieren dabei wieder öfter Portemonnaie, Schmuck oder Handy. Und selbst Fahrräder sind 2022 (33) im Vergleich zu 2021 (25) wieder etwas häufiger gefunden worden. Allgemein sind die Zahlen jedoch in der Pandemie rückläufig. 2016 waren es noch 42 Fundfietsen. Der Trend geht zum E-Bike. „Und die kriegen wie so gut wie nie als Fundsache“, stellt Tubes fest. „Wenn die geklaut werden, tauchen die meist nicht wieder auf“, fügt er hinzu. „Oder die sind so gut gesichert, dass sie gar nicht erst abhandenkommen“, wirft Schindele eine weitere Vermutung ein.

Mit 70 Fundtieren in 2022 ist die Zahl im Vergleich zu 2021 (67) annähernd konstant geblieben. Die Tiere werden dem Fundbüro gemeldet und dann ins Tierheim gebracht. Die Kosten für die Unterbringung zahlt die Stadt. Den Großteil machen immer noch Katzen aus. „Bei einem Hund kann man oft anhand der Marke ermitteln, wem der gehört“, sagt Tubes. Gleiches gilt auch für Ausweise. „Die gehen praktisch immer an den Eigentümer zurück.“

Schwieriger wird es schon bei Schlüsseln, deren Zahl 2022 mit 40 Funden exakt konstant geblieben ist. „Wir müssen jedes Jahr tatsächlich viele Autoschlüssel vernichten“, berichtet Tubes. Denn diese könne man, auch wenn sich der Eigentümer innerhalb von sechs Monaten nicht meldet, nicht an den Finder aushändigen.

„Auch bei Handys geht das natürlich nur, wenn wir sie vorher plattmachen“, meint Tubes. Für die Datenlöschung falle dann eine kleine Gebühr an. Will auch der Finder die Objekte nicht an sich nehmen, kommen sie in die Versteigerung. Wegen Corona konnte diese letztmalig 2021 für die Fundsachen aus den Vorjahren stattfinden. So ist es auch nicht verwunderlich, dass noch ein gut erhaltenes Kettcar im Fundkeller auf einen neuen Eigentümer wartet. „Bei der letzten Versteigerung waren wir echt traurig, dass die Räder gar nicht abgenommen wurden“, zeigt sich Claudia Schindele enttäuscht.

Viele Räder spende die Stadt daher der Flüchtlingshilfe. „Vor ein paar Jahren hatten wir mal einen Rollstuhl, den haben wir dem Altenheim gespendet“, erzählt Jürgen Tubes. Zu den weiteren Kuriositäten der vergangenen Jahre zählt auch ein Gebiss. Das kann man natürlich weder versteigern noch spenden. „Aber da fragt man sich schon, wie Leute so etwas verlieren können“, schmunzelt Tubes. 7 Die aktuellen Fundsachen sind auch online auf der Homepage www.gescher.de einsehbar unter Rathaus und Politik 0 Bürgerservice 0 Fundsachen