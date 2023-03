Familien-Treffpunkt ist eingeweiht

Strahlender Sonnenschein und ruhiges Winterwetter wirkten am Samstag zur offiziellen Einweihung wie die Krönung der Bemühungen verschiedener Kräfte, in der Grünen Mitte von Hochmoor einen Spielplatz als Anlauf- und Treffpunkt für Familien zu schaffen.

Das lobte auch Bürgermeisterin Anne Kortüm vor der geistlichen Segnung des Spielplatzes: „Das Wetter ist uns heute hold. Da haben wir heute großes Glück nach dem gestrigen Wetter.“ Der Spielplatz habe ja etwas auf sich warten lassen. „Uns war es wichtig, die Bürger und Bürgerinnen von Hochmoor zu beteiligen. Es ist ein Ort geworden, der von vielen angesteuert wird. Das hat sich schon über Hochmoor hinaus rumgesprochen“, so Kortüm.

Karina Kloster und Katja Schulz, beide aktiv in der Elterninitiative Hochmoor, hatten vor der Segnung von Pfarrer Martin Limberg mit einigen Kindern ein geistliches Lied einstudiert. Der Inhalt des Liedes beschrieb genau das, was der Spielplatz mindestens an diesem Tag offensichtlich schon war, denn zur Einweihung war wohl ganz Hochmoor gekommen. „Jesus ruft alle Kinder. . . Jesus ruft alle Eltern. . . Jesus ruft alle Leute“ hieß es in dem Lied. Limberg griff das in seiner Einweihung auf und ergänzte: „Wir können über das Spielen der Kinder miteinander lernen, wie wir als Menschen miteinander umgehen sollten.“ Limberg begann die Segnung mit Weihwasser und delegierte das an die Kinder. Ella (6) war eine von ihnen. „Ich habe mein Lieblingsspielgerät gesegnet“, gestand sie schüchtern. Zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern war sie an diesem Tag gekommen. Vater Alexander Grösbrink war das erste Mal hier, seine Frau und die Kinder seit der Freigabe zur Benutzung des Spielplatzes vor 14 Tagen schon öfter. „Ich finde es sehr gut, dass die Stadt Gescher das für Hochmoor möglich gemacht hat. Der Spielplatz ist sehr gut gelungen. Man hat einen Treffpunkt für Hochmoor geschaffen“, lobte Grösbrink.

Auch Katja Schulz und Karina Kloster zeigten sich erleichtert. „Im September 2021 war das erste Treffen. Am 22.9. 2022 folgte der erste Spatenstich. Mittwoch vor Altweiber haben wir die Bauzäune weggeräumt. Da kamen meine Kinder aus dem Kindergarten St. Stephanus in einer Polonaise mit anderen Kindern hierher und haben ihn gleich benutzt“, erinnerte sich Kloster. „Das ist ein cooles Gefühl. Wir finden unsere Kinder nur noch in der Grünen Mitte auf diesem Spielplatz“, ergänzte Schulz.

Und dann wurde nur noch gefeiert. Für das leibliche Wohl war reichlich gesorgt und für die musikalische Unterhaltung durch den Spielmannszug Hochmoor und das Jugendblasorchester Hochmoor ebenfalls. Grund genug gab es ja dafür. „Der Spielplatz in Hochmoor ist einer von drei Highlights für Familien, die wir in Gescher neu gestalten wollten“, freute sich auch Kerstin Uphues, 1. Beigeordnete der Stadt Gescher.