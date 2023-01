Fast ganz Gescher mit 5G abgedeckt

Doch auch mit Blick auf die Netzabdeckung der einzelnen Provider gibt es Überraschungen: So schlägt Telefónica (O2), das beim Netzausbau jahrelang hinterherhinkte, mittlerweile sogar die Telekom in puncto 5G. „Telefonica verfolgt die Strategie, sich Infrastruktur für 5G-Ausbau frühzeitig zu sichern“, hat Krimphoff eine Erklärung parat. Dazu tragt auch der neue 5G-Mast bei, den Telefónica im Februar dieses Jahres an der Raiffeisenstraße errichtet hat.

Telekom setzt hingegen vermehrt auf 5G DSS. Die Unterschiede zum „echten“ 5G liegen vor allem in Frequenz, Datenrate und Reichweite. Während 5G eine sehr hohe Frequenz und Datenrate aufweist, ist die Reichweite eher niedrig. 5G DSS, bei dem zumeist bestehende LTE-Funkmasten quasi ein Upgrade bekommen, verfügt über eine etwas niedrigere Frequenz und Datenrate, dafür über eine höhere Reichweite als 5G. „Für den Normalverbraucher ist nicht wahrnehmbar, ob es sich um ,echtes 5G’ oder 5G DSS handelt“, bekundet Krimphoff. „Echtes 5G“ werde erst dann interessant, wenn es Richtung Telemedizin oder vernetztes Fahren gehe.

Der Ortsteil Hochmoor ist hingegen durch Vodafone besonders gut abgedeckt. Einfluss darauf, wo die Mobilfunkanbieter ihre Prioritäten setzen, hat der Kreis Borken aber nur bedingt. „Wir gucken schon, wo es Verbesserungspotenzial gibt und sind immer im Austausch“, sagt Krimphoff. „Aber die letzte Entscheidung liegt bei den Netzanbietern“, fügt die Mobilfunkkoordinatorin hinzu. Der Kreis könne hingegen unterstützend tätig werden, indem er Liegenschaften für neue Masten ermittelt und Genehmigungsverfahren beschleunigt.

Und echte Funklöcher? Die gibt es nach offiziellen Angaben im Kreis Borken gar nicht mehr. Überall ist flächendeckend mindestens 2G vorhanden, das Handy-Nutzern zumeist als „E“ oder „Edge“ angezeigt wird. Bilder zu verschicken, wird mit 2G zwar schwer, aber Textnachrichten kommen zumeist noch an.

Helfen können übrigens alle User beim Mobilfunkausbau, indem sie die Funkloch-App der Bundesnetzagentur verstärkt nutzen. „Damit wird erfasst, inwieweit die tatsächliche Abdeckung mit 4G oder 5G vom Soll abweicht“, erläutert Krimphoff.

Und auch in Zukunft dürfte sich der Ausbau weiter verbessern. Die Mobilfunkkoordinatorin will zwar nicht allzu hohe Erwartungen schüren, verrät aber: „Aktuell laufen zu zwei bis drei konkreten Stellen im Hintergrund Gespräche mit allen Beteiligten, an welchen Stellen noch Flächen für den Ausbau mit 5G verfügbar wären.“ Dann klappt es künftig – Stichwort Hausarztmangel – vielleicht auch mit der Telemedizin in der Gescher.