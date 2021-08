Fast hundert Läufer am Start

Gescher

(sk). So belebt wie am Samstag war die Gescheraner City nur selten. Fast hundert Läufer beteiligten sich am Münsterland-Sternlauf zugunsten der Kinderkrebshilfe. Ausrichter ist seit Beginn des Laufes der Verein „Läuferherz e.V.“, der mit dem Vorsitzenden Jürgen Jendreizik die Gesamtorganisation übernommen hat. Begrüßt wurden die Läufer von Bürgermeisterin Anne Kortüm und Mitgliedern der Kolpingsfamilie, die die Verpflegung übernahmen.