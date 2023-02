Fernreisen und Kreuzfahrten im Trend

Corona ist abgehakt und mit den zurückgenommenen Beschränkungen kehren Fernweh und Reiselust zurück. Und die lassen sich auch die Gescheraner wieder etwas mehr kosten – vielleicht auch angesichts so mancher Rückerstattung der Gasversorger nach dem bislang milden Winter. „Die Fernstrecken sind vor allem im Winter gefragt und auch Kreuzfahrten sind wieder ein Thema“, berichtet Rita Lanfer von „Ihre Urlaubsplaner“. Beides bestätigt auch Fabian Dülker. „Gerade im Bereich Amerika, aber auch für Asien und Afrika haben wir viele Buchungen“, sagt der Büroleiter von „Glockenstadt-Reisen“.

Klassiker wie Spanien, Griechenland oder die Türkei gingen immer, so Dülker. „Der Mittelmeerraum lief aber auch schon seit 2021 wieder gut an“, hat Rita Lanfer beobachtet. Vor allem die fast weltweit zurückgenommenen Einschränkungen hätten wieder das Fernweh geweckt. „Nur für Urlauber, die aus China zurückkommen, gilt noch die Testpflicht“, weiß die Tourismus-Kauffrau.

Kreuzfahrten seien vor allem stark vertreten, „weil sie sehr gute Kinderfestpreise haben“, sieht Fabian Dülker einen entscheidenden Vorteil für Familien.

Apropos Festpreise: In unsicheren Zeiten hätten sich vor allem Pauschalreisen bewährt. „Da ist der Endverbraucher immer besser abgesichert“, betont Lanfer. Sollten Flüge gestrichen werden, müsse der Veranstalter eine Alternative suchen, ansonsten gibt es Geld zurück. Wer individuell reise, müsse sich darüber im Klaren sein, für sich die Verantwortung zu tragen. Gerade mit Blick auf den Sommer, in dem die Lufthansa wegen Personalmangels Hunderte Flüge streichen will, könne das schnell zum Problem werden.

Die Preise seien insgesamt schon gestiegen. „Frühbucherrabatte sind da total dynamisch geworden“, sagt Lanfer. Für sie ein Stück weit verständlich, denn auch die Reise- und Fluggesellschaften versuchen, Verluste aus der Pandemie wieder wettzumachen. Daher gebe es auch kaum mehr Last-Minute-Angebote. „Wir gehen davon aus, dass die Preise zum Sommer noch mal anziehen werden“, blickt Fabian Dülker voraus. Daher hätten viele seiner Kunden bereits jetzt für Sommer- und Herbstferien gebucht.

Und eine weitere Besonderheit ist Rita Lanfer mit Blick auf die Urlaubssaison 2023 aufgefallen: „Rad- und Wanderurlaub ist sehr gefragt“, betont die Reise-Expertin, die bereits das Schaufenster entsprechend mit Wanderschuhen und weiterem Outdoor-Equipment geschmückt hat. „Viele wollen einfach aktiv unterwegs sein.“