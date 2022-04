Ferres-Team eröffnet ein Café

Das Landesprogramm zur Stärkung der Innenstadt trägt in Gescher erste Früchte. Voraussichtlich im Mai eröffnet an der Hauskampstraße 44 – neben dem gleichnamigen Restaurant – das Café Ferres. „Wir sind froh, dass alle Beteiligten mitziehen und diese Geschäftsidee hier verwirklicht werden kann“, freut sich Heike Twyhues von der Wirtschaftsförderung der Stadt Gescher. Durch ein Zusammenspiel von Immobilieneigentümer, Betreiber und Stadt als Fördermittelgeber wird dieser Leerstand wieder mit Leben gefüllt. Ob sich weitere Geschäftsideen auf diesem Weg realisieren lassen, ist noch offen. „Wir führen viele Gespräche“, sagt Heike Twyhues. Nach der Sommerpause will sie die Eigentümer der Innenstadt-Immobilien und die Geschäftsleute an einen Tisch holen, um zu klären, welche Nutzungen in Zukunft gewollt und machbar sind.

Über 300 000 Euro stehen der Stadt Gescher zur Verfügung. Ein Kernpunkt des Programms ist die Anmietung von Leerständen durch die Stadt und die Weitervermietung zu vergünstigten Konditionen. Faktisch läuft das so, dass der Eigentümer auf 30 Prozent der ursprünglichen Kaltmiete verzichtet. Durch die Fördermittel von Land und Stadt verbleibt für den Mieter ein Eigenanteil von 20 Prozent (plus Nebenkosten). Bis Ende 2023 läuft das so. „Ziel ist natürlich, dass die Geschäftsidee trägt und nach Ablauf der Förderfrist in ein reguläres Mietverhältnis mündet“, erläutert Heike Twyhues.

So soll es auch bei Ferres laufen. Jessica Hemmer und Sadik Uzunkaya haben ihr Restaurant mit Bar im November 2020 eröffnet – mitten im Corona-Lockdown, deshalb anfangs nur mit einem Liefer- und Abholservice. „Das war etwas holprig, hat ab funktioniert“, blickt Jessica Hemmer zurück. Mit der ersten Sommersaison 2021 kamen immer mehr Gäste, auch das Cocktail-Angebot wurde angenommen. „Jetzt haben wir die Tische voll, und auch der Lieferservice läuft weiter“, sagt Uzunkaya, der seit dem 14. Lebensjahr in der Gastronomie tätig ist. Was die Ferres-Betreiber festgestellt haben: „Es wird oft nach Kaffee und Kuchen gefragt, besonders im Sommer.“ Vor diesem Hintergrund ist im Gespräch mit Eigentümer Johannes Seifer die Idee entstanden, die Fläche nebenan als Café herzurichten. „Das fehlt in der Innenstadt“, findet Seifer, der diesen Gebäudeteil 2021 erworben hat. Die gesamte Immobilie am Hauskamp 42 - 44 ist das Stammhaus der Familie Seifer. „Mein Ururgroßvater Ernst hat hier in den 1860er eine Bäckerei eröffnet“, schmunzelt Johannes Seifer. Und Johann Seifer, der Gründer des Bierverlages, sei hier geboren.

Etwa 90 Quadratmeter ist die Fläche groß. Zurzeit lauf en Renovierungsarbeiten, damit ein schönes Ambiente entsteht. „Wohnzimmer-Feeling“ stellt sich das Ferres-Team vor, es soll gemütlich werden. Draußen bietet sich die Möglichkeit, die Terrassenfläche von Restaurant und Café zu vereinen. Bis zu 60 Sitzplätze für Gäste werden hier möglich sein.

Freuen dürfen sich Café-Besucher auf ein klassisches Kuchen- und Tortenangebot, aber auch auf Ausgefallenes. Sadik Uzunkaya kann sich Donuts mit Baklava oder Torten mit arabischen Zutaten vorstellen. „Da werde ich auch mal experimentiere“, kündigt er an.

Alle Beteiligten sind froh, dass auf diese Weise ein Beitrag zur Innenstadtbelebung geleistet werden kann. Wer sich in Gescher für das Förderprogramm interessiert, ob als Immobilieneigentümer oder als Gründer/Mieter, kann sich an Heike Twyhues im Rathaus Gescher wenden, Tel. 60220.