Feuer in Kohlebunker schnell gelöscht

Gescher

Zu einem Einsatz an der Ziegelei auf dem Ahauser Damm ist die Feuerwehr am Samstag gegen 6 Uhr morgens gerufen worden. Mitarbeiter hatten ein Feuer in einem Kohlebunker entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Diese ging unter Atemschutz in die verrauchte Halle und löschte den Brand zunächst mit Wasser. Im weiteren Verlauf wurde Schaummittel zugemischt, um mit dem Netzwasser tiefer in den Behälter eindringen zu können. Die verrauchte Halle wurde parallel mit einem Hochleistungslüfter entraucht, wie Feuerwehrsprecher Ralf Beuker mitteilte. Mit einem Bagger sowie Radladerwurde der Bunker entleert und das Brandgut auf einer Freifläche außerhalb des Gebäudes abgelöscht. Der Kreisbrandmeister machte sich vor Ort auch ein Bild von der Einsatzstelle. Während des Einsatzes wurde das HLF 10 vom Löschzug Hochmoor als Grundschutz für mögliche weitere Einsätze bereitgestellt. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer auf die Kohle innerhalb des Bunkers begrenzt werden. Der DRK-Ortsverein sorgte neben dem Schutz für die eingesetzten Atemschutzkräfte für die Verpflegung der Einsatzkräfte.