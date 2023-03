Feuertaufe für „Berkel – viel Harmonie!“

Bravourös bestand der Saal seine Feuertaufe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Feuerkünstler Michael Held ließ auf der Bühne die Funken sprühen. Mit einer modernen Fassung von Goethes Zauberlehrling begeisterten Schüler des Wahlfachs „Darstellen und Gestalten“ an der Gesamtschule das Publikum. Das Plattdeutsche Theater gab per Filmeinspieler Kostproben seines Könnens. Und der Musikzug Gescher e. V. zeigte, dass moderne Blasmusik durchaus auch im Pop zu Hause ist.

Da konnten technische Probleme die gute Stimmung nicht trüben. Die Veranstaltung begann mit zehnminütiger Verspätung, weil die Tonanlage nicht funktionierte. Mit einem Mikro an der langen Schnur mussten die Redner dann zwei Stunden vorlieb nehmen, „wie in der guten alten Hitparade mit Dieter Thomas Heck“, wie Moderator Dennis Burk (WDR) witzelte. Schade war nur zum Schluss, dass die Lehrer-Band „307“ ihr „Ärzte“-Stück „Junge“ nicht zu Gehör bringen konnte.

Schon ein Rückblick auf die Veranstaltungs-„Highlights“ des Saals, die Stadt-TV Gescher in einem Video zusammengefasst hatte, konnte wegen der Technik-Panne zu Beginn nur als Stummfilm über die Leinwand flimmern. Klaus Schnieder, Leiter des Immobilienmanagements der Stadt, überreichte Bürgermeisterin Anne Kortüm einen symbolischen Schlüssel. Die sprach bewusst nicht von „Eröffnung“ des Saals. Schließlich habe es schon vorab zwei Veranstaltungen gegeben. Bereits am Freitag beim Abba-Revival habe er unter Beweis stellen können, „wie viel Wumms“ in ihm steckt. Ihr besonderer Dank galt ihrem Vorgänger Thomas Kerkhoff: „Lieber Thomas, Du hast während Deiner Amtszeit den Rat überzeugt, die Fördermittel ergattert und die Planung auf den Weg gebracht“. Stolz mache sie, was nun in zwei Jahren Bauzeit geschaffen worden sei: „Wer hier auf der Bühne steht, wird zeigen können, dass Kultur nicht nur in den großen Metropolen möglich ist.“ Darauf hob auch Vize-Regierungspräsident Dr. Ansgar Scheipers in seinem Grußwort ab: Es seien vor allem die vereinsgetragenen Strukturen von Kunst und Kultur im ländlich geprägten Raum, die das Rückgrat der Stadtgesellschaft bildeten. In diesem Sinne forderte Bernhard Manemann-Kallabis, Leiter der Gesamtschule, dazu auf, den Saal gemeinsam zum Leben zu erwecken – „auf der Bühne und vor der Bühne“.